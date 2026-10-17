Keys e Pegula piuttosto nette sui problemi fisici di Jannik: "Non si muove in modo normale, il ko non è sorprendente". Da Shanghai, intanto, buone notizie per il campione azzurro.

La stagione di Jannik Sinner si è chiusa da un bel po’, l’attenzione è già rivolta al 2027 che potrebbe sancire l’avvento di diverse novità. Si vocifera con sempre maggior insistenza di un possibile cambio nel coaching del fenomeno altoatesino (in realtà Darren Cahill attende sempre una chiamata per prolungare eventualmente la permanenza), mentre aleggiano ombre minacciose legate alle condizioni del ginocchio infortunato. Sinner sta rispettando il riposo assoluto dopo il trattamento terapeutico eseguito a Lione, al termine dello stesso sarà opportuno verificare se avvertirà ancora dolore oppure no.

Keys, il passato da sciatore e l’infortunio di Sinner

A proposito dell’infortunio di Jannik, nell’ultima puntata del podcast The Player’s Box Madison Keys e Jessica Pegula hanno esternato una teoria destinata inevitabilmente a far discutere. “Sinner si muove in un modo che penso sia impossibile per il mio corpo“, ha esordito Keys alludendo al passato da sciatore dell’azzurro. “Io non potrei mai farlo perché mi romperei, quindi non penso che sia così sorprendente. Il modo in cui riesce a correre negli angoli o scivolare negli angoli e fermarsi, e cambiare direzione: io sto ancora correndo contro le tribune e Jannik intanto si è già fermato del tutto e sta correndo dall’altra parte”.

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Pegula: “Jannik non si muove in modo normale”

Ancor più diretta Pegula: “Ho la sensazione che il modo in cui si muove non sia normale, quindi penso che non sia davvero così sorprendente che abbia qualche problema al al ginocchio. Sembra letteralmente che stia sciando, nessuno ha mai fatto niente del genere, nemmeno Novak che è quello più simile a lui ci riesce. Sembra che Jannik stia sciando in campo, è in grado di cambiare direzione come nessuno: noi stiamo correndo e lui ha già colpito un vincente. Speriamo si riprenda, per un paio d’anni abbiamo pensato che fosse imbattibile. A volte pensiamo che nessuno lo batterà mai, ma poi succede qualcosa del genere e torniamo alla realtà. È difficile rimanere in salute, specialmente a quel livello”.

Classifica ATP, il regalo di Zverev a Sinner da Shanghai

Se a tradire Sinner sarebbe stato lo sci, secondo le due tenniste americane, a tradire Zverev a Shanghai potrebbe essere stata la caviglia malmessa. A prescindere dal motivo, il ko di Sascha contro Davidovich Fokina ha regalato a Jannik la certezza di rimanere un’altra settimana al vertice della classifica ATP: al momento Sinner ha 880 punti di vantaggio e Zverev non potrà superarlo neppure dopo il torneo di Vienna, in cui Jannik perderà 500 punti (e Sascha 330). Con tutta probabilità il sorpasso avverrà ufficialmente soltanto dopo il Masters 1000 di Parigi al via lunedì 2 novembre, quando a Jannik saranno scalati 1000 punti e al tedesco “soltanto” 400.