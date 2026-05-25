Sinner, la trappola degli organizzatori del Roland Garros sconvolge Jannik: subito un incidente di percorso

Il match contro Tabur fissato nella serata di martedì 26 maggio, non prima delle 20.15: il numero 1 s'era preparato in modo maniacale al debutto di giorno e non ama le notturne.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Se glielo chiedi ti risponderanno che pensavano di fargli un favore. In realtà, fissando per le 20.15 di martedì 26 maggio il debutto di Jannik Sinner nel torneo, gli organizzatori del Roland Garros hanno “approntato” la prima trappola per il numero 1 della classifica ATP. Il campione italiano sarà, a conti fatti, l’ultimo a debuttare nello Slam parigino. Il suo torneo si esaurirà nell’arco di tredici giorni, in cui scenderà in campo – dovesse arrivare in finale, ça va sans dire – ben sette volte. Un piccolo, anche se piacevolissimo, tour de force. Le vere ragioni del disappunto di Jannik, che filtra anche attraverso le reazioni del suo entourage, però sono altre.

Roland Garros, il caldo grande nemico di Sinner

Il motivo può sembrare paradossale, visto che il caldo asfissiante è – storicamente – uno dei più acerrimi nemici di Sinner. I precedenti sono diversi, l’ultimo è di pochi mesi fa a Melbourne quando il rosso di San Candido si salvò a fatica – e tra le polemiche – contro Eliot Spizzirri. Il fatto di scendere in campo non prima delle 20.15, quando il sole inizia a volgere al tramonto, dovrebbe insomma essere un’agevolazione per Sinner. Così, almeno, la pensano gli alti papaveri del Roland Garros. In realtà lo è solo in parte. E la ragione va ricercata nella preparazione specifica di Jannik per lo Slam francese.

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La preparazione specifica di Jannik per Parigi

Sinner si è preparato nei giorni scorsi ad affrontare situazioni “estreme”. Si è allenato nelle ore più roventi del giorno, sotto un sole torrido e cocente, proprio perché si aspettava di dover scendere in campo, se non alle 11 come primo incontro di giornata, magari alle 13 oppure alle 15, con 30 gradi – forse anche di più – sull’indicatore della temperatura. A un giorno dallo start, il cambio di programma: niente più sole a picco, dovrà giocare coi riflettori. Sotto la luce artificiale. È il perfido, forse addirittura involontario “scherzetto” dei francesi. Che sono pronti a gremire lo Chatrier per fare il tifo per l’ennesimo enfant du pays: Clement Tabur, 26enne numero 171 del ranking, entrato nel main draw – naturalmente – grazie a una wildcard.

Sinner e non ama gli incontri in notturna sulla terra

La smorfia con cui Sinner ha accompagnato la comunicazione dell’order of play del debutto ha anche un altro risvolto. Sinner non ama le notturne sulla terra rossa. Gli stanno bene, anzi benissimo, quelle sulle altre superfici, cemento in primis. Sulla superficie lenta, invece, no. Lo ha confessato candidamente qualche settimana fa, all’alba degli Internazionali, quando s’è rivolto serafico a Cahill e Vagnozzi per metterli al corrente che a una certa ora, a causa dell’umidità, la pallina non rimbalzava più in modo regolare. Quello che vale per Roma vale, anche se in misur minore, anche per Parigi. Un’altra insidia da affrontare in vista dell’esordio.