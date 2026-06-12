Sinner, ufficiale la data del ritorno in campo prima di Wimbledon: disputerà il Giorgio Armani Tennis Classic

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il ritorno di Jannik Sinner in campo avverrà in una competizione, anche se non ufficiale, a pochi giorni dall’avvio del torneo del Grande Slam più atteso, Wimbledon che significa evocare il trionfo del numero 1 del ranking ATP a Londra, quasi un anno fa.

Il rientro di Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic

Per rivedere Jannik dovremo attendere il Giorgio Armani Tennis Classic, evento fissato a pochi giorni dall’inizio dei Championships, fissato per lunedì 29: Sinner sarà in campo all’Hurlingham Club nella 32esima edizione dell’evento in programma da martedì 23 a sabato 27, a ridosso di Wimbledon, dunque. Nel comunicato ufficiale, in cui si conferma ad oggi la presenza di Sinner, sono citati gli altri pro che prenderanno parte a questo torneo: il fresco finalista del Roland Garros Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Karen Khachanov, Cameron Norrie, Casper Ruud e Learner Tien.

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“In occasione della 32ª edizione del Giorgio Armani Tennis Classic, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jannik Sinner nella nostra eccezionale schiera di giocatori – ha commentato il direttore del torneo Nikhil Waugh -. Il torneo ha sempre rappresentato la perfetta armonia tra sport d’élite e raffinata ospitalità e, grazie alla creatività e alla generosità di tutti i nostri partner, l’esperienza di quest’anno sarà ancora più raffinata e coinvolgente che mai”, si legge nella nota.

L’evento alla vigilia di Wimbledon

All’evento parteciperanno numerosi partner commerciali come Bnp Paribas, che ha lanciato la sua iniziativa benefica «Points for Change» (2 sterline donate per ogni punto, 50 per ogni ace) a sostegno dei programmi per la comunità locale tramite la Hurlingham Club Foundation, alla lussuosa gioielleria Boodles che avrà sul posto una galleria di pezzi pregiati e un servizio di styling dedicato alle influencer, con altri sponsor e partner che legano il proprio brand al torneo-esibizione a cui prendono parte, ad oggi, i nomi più noti e amati della racchetta sul piano internazionale.

Al Giorgio Armani Tennis Classic, che cita nel nome il brand italiano della moda luxury, in passato, avevano partecipato leggende come Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Pete Sampras, Andy Roddick, Goran Ivanisevic e Tim Henman.

La data del rientro dopo gli accertamenti a Milano

Reduce dall’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, dove è uscito di scena a causa di un problema fisico che ha compromesso la sua sfida con Juan Manuel Cerundolo, Sinner è tornato a lavoro a Montecarlo per preparare Wimbledon e difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz. La due giorni a Milano, presso il San Raffaele per accertamenti sotto la supervisione e guida del prof. Alberto Zangrillo non ha alternato il programma.

Per Jannik questo sarà un appuntamento importante, in attesa di vederlo di nuovo sull’erba di Londra su cui ha realizzato il sogno più ambito.