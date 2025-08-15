Sinner, doppio misto allo US Open con Navarro a rischio: anche Alcaraz in dubbio. Cosa succede in caso di finale a Cincinnati

Il numero 1 del mondo firma la 25esima vittoria consecutiva sul cemento: negli ultimi 25 anni solo Federer, Djokovic, Murray e Nadal ci sono riusciti. Ma la partecipazione al doppio misto a New York potrebbe saltare

Un record tira l’altro, a ogni torneo Jannik Sinner raggiunge un traguardo che lo mette in compagnia dei più grandi giocatori della storia. E la vittoria contro Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo di Cincinnati gli permette di iscriversi in un club davvero esclusivo.

Sinner nel club dei “Big 4”

Quattro giocatori che si sono dati battaglia per anni, quattro giocatori che rientrano senza alcun dubbio tra i migliori della storia del tennis. Si parla di Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray e Rafa Nadal. E ora in una speciale classifica c’è anche Jannik Sinner. Con la vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime, il numero 1 del mondo ha infatti conquistato il 25esimo successo consecutivo sul cemento. Meglio di lui hanno fatto solo i quattro sopra menzionati: Federer guida la classifica con 56 vittorie di fila, dietro di lui Djokovic con 35, poi Murray con 28 e Nadal con 26.

Il regalo per il 24esimo compleanno

Jannik Sinner tornerà in campo domani, il 16 agosto quando il numero 1 del mondo festeggerà il 24esimo compleanno. Negli ultimi 2 anni l’altoatesino ha riscritto tutti i record del tennis italiano e mondiale e come regalo ovviamente vuole regalarsi l’ennesima vittoria che lo porterebbe in finale a Cincinnati e che gli permetterebbe di raggiungere in classifica anche un mostro sacro come Rafa Nadal.

US Open: il doppio misto è a rischio

In questo momento Sinner pensa solo a provare a portare a termine il compito a Cincinnati. Il tennista italiano difende il titolo conquistato nel 2024 e dei punti che sono fondamentali per provare a mantenere a distanza Carlos Alcaraz dal tentativo di agganciarlo al primo posto in classifica. La finale del torneo americano si gioca lunedì e se sia lui che lo spagnolo dovessero trovarsi di fronte di nuovo per l’attacco conclusivo potrebbe essere a rischio la partecipazione di entrambi al doppio misto degli US Open.

La nuova formula del torneo ideata dallo slam americano prevede infatti che i match vadano in scena la settimana precedente rispetto all’inizio dei tabelloni di singolare. Dopo l’eventuale finale di Cincinnati i due potrebbero essere di nuovo in campo nella giornata di mercoledì a New York, dopo aver affrontato anche il trasferimento dall’Ohio. Un tour di force complicato da gestire e che potrebbe spingerli a rinunciare.