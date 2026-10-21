In Spagna le voci sul futuro di Sinner circolano ormai incontrollate: Ferrero si candida al ruolo di coach con interviste quotidiane, Toni Nadal si schiera con Alcaraz. E dal team dell’azzurro solo silenzio

Cosa succederà nel futuro di Jannik Sinner? La domanda è quella che si fanno tutti i tifosi del numero 1 del mondo, fermo ai box da luglio scorso a causa di un problema al ginocchio. Le sue condizioni fisiche sono la prima fonte di preoccupazione ma c’è chi si interroga anche sul futuro del suo team, con la Spagna che sembra voler recitare un ruolo di primo piano in questa situazione.

La candidatura “giornaliera” di Ferrero

Juan Carlos Ferrero poco più di un anno fa ha chiuso il suo percorso con Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo di fatto lo ha messo alla porta, dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto ma forse soprattutto per una visione diversa rispetto al futuro. Il tecnico spagnolo è rimasto di fatto fuori dal grande tennis nel corso degli ultimi 12 mesi, ma ha deciso di lanciarsi in una serie infinita di interviste con quella che è spesso sembrata un’autocandidatura per un ruolo nel team di Jannik Sinner. L’ultima, in ordine di tempo, nel corso di un’intervista con Marca: “Capisco che gli spagnoli potrebbero essere infastiditi da un’eventuale collaborazione con Sinner perché potrebbe sembrare andare contro Carlos. Io però cerco di evolvermi come coach e la gente dovrebbe capire cosa significa un’opportunità di quel calibro. Che sia Sinner o un altro giocatore, per forza di cose ci si troverà contro qualcuno”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Toni Nadal dalla parte di Alcaraz

Per certi versi sembra che la Spagna abbia deciso di intervenire come paese nella rivalità tra Sinner e Alcaraz, una rivalità che a dire il vero in questo momento sembra in una fase di attesa visto che l’ultimo confronto diretto tra i due risale alla finale di Montecarlo, prima che i problemi fisici dello spagnolo e poi dell’azzurro, ci mettessero lo zampino. Sui due torna anche Toni Nadal: “Sono i due giocatori migliori al mondo. Hanno una grande voglia di raggiungere i massimi livelli. E’ sempre difficile fare dei paragoni o decidere chi è il migliore. Ma se proprio devo sceglierne uno, prendo Alcaraz perché mi piace di più il suo stile. Carlos è un giocatore intelligente e più completo in tutte gli aspetti del gioco. Allenare uno dei due? No, nessuno. Ormai sono fuori da quel mondo”.

Il silenzio di Vagnozzi e Cahill

La candidatura di Ferrero benché ripetuta e rilanciata a ogni organo di stampa risulta ancora quella meno probabile, forse proprio a causa anche a causa di queste interviste. Sinner non ha mai apprezzato che il suo team fosse particolarmente esposto mediaticamente come ha dimostrato anche nel corso degli ultimi mesi. Il silenzio di Vagnozzi e di Cahill anche dopo le ultime indiscrezioni però per qualcuno ha finito soltanto con l’alimentare ulteriormente i dubbi. Il team di Jannik, così come lo stesso tennista, hanno scelto di rimanere in silenzio durante questa fase molto delicata che ha riguardato l’infortunio dell’azzurro.