Sinner, Vagnozzi rassicura su Roma e svela il vero pericolo senza Alcaraz: quando il sorteggio degli Internazionali

A Sky Sport Simone Vagnozzi ha rassicurato sulla presenza di Sinner agli Internazionali d'Italia (il cui sorteggio si terrà a Roma il 4 maggio), svelando anche un possibile peso in più per Jannik vista l'assenza di Alcaraz

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L’ammissione di stanchezza di Jannik Sinner dopo le 22 partite (senza contare quelle in doppio) disputate in poco meno di due mesi avevano fatto scattare un piccolo allarme sulla sua possibile presenza a Roma. Stando alle parole rilasciate dal suo allenatore Simone Vagnozzi a Sky Sport, dove ha parlato anche di un possibile rischio in più per Jannik vista l’assenza di Carlos Alcaraz, l’azzurro dovrebbe essere regolarmente al via anche agli Internazionali d’Italia, il cui sorteggio si terrà nella giornata di lunedì 4 aprile.

L’allarme sulla presenza di Sinner a Roma

Non si fa tempo a godersi gli incredibili traguardi raggiunti da Sinner, che prima ancora che un torneo giunga al termine scatta già l’allarme sulla possibile presenza di Jannik a quello successivo, in questo caso gli attesissimi Internazionali d’Italia. Un allarme nato dalla alcune dichiarazioni dell’azzurro che si diceva un po’ stanco dopo tutto il tour de force al quale si è sottoposto da inizio marzo in poi e che hanno portato a pensare che per arrivare al top della forma al Roland Garros Sinner avrebbe potuto rinunciare a Roma per riposarsi e non sovraccaricare troppo il proprio fisico.

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Una scelta che da un certo punto di vista sarebbe anche logica e che non sorprenderebbe più di tanto (Sinner non si è mai fatto troppi problemi a compiere rinunce importanti quando necessario), ma che al momento non c’è alcun fondamento che possa portare a pensare che verrà presa da Jannik, il quale anche di recente aveva ammesso – parlando proprio dei tanti impegni ravvicinati – di voler scoprire i propri limiti, un discorso che si inserisce al meglio anche nel suo lavoro sul fondo fisico e la resistenza, da sempre un po’ il punto debole del numero 1 che nei quinti set a livello slam ha rimediato alcune delle sue più grandi delusioni in carriera.

Vagnozzi svela il rischio senza Alcaraz e rassicura su Roma

A conferma che con ogni probabilità a Roma Sinner ci sarà sono arrivate anche le parole a Sky Sport di Simone Vagnozzi, il quale ha indicato le prossime partite nel calendario di Jannik conteggiando anche quelle degli Internazionali, il tutto dopo aver parlato anche della maggiore pressione che l’azzurro potrebbe subire vista l’assenza di Alcaraz:

“Siamo dove vogliamo essere, Jannik sta bene. Ha recuperato da un po’ di stanchezza e ogni giorno migliora. Naturalmente senza Alcaraz si è perso il favorito e c’è quel pizzico di pressione in più. Dobbiamo cercare di dimenticare l’assenza di Carlos perché al Roland Garros ci saranno sette partite da vincere, a Roma sei, a Madrid ce n’è un’altra. Pensiamo giorno per giorno. Ovviamente dispiace per Alcaraz. Non vogliamo mai il male di altri giocatori, men che meno Carlos con il quale abbiamo un ottimo rapporto ma purtroppo può capitare. Questi ragazzi spingono ogni giorno al massimo, la prossima volta potrebbe capitare a noi, o a qualcun altro. Ci sarà sempre qualche assente dai tornei”.

Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia

Intanto a Roma è tutto pronto per gli attesissimi Internazionali d’Italia che prenderanno il via il prossimo 6 maggio e si concluderanno il 17, con i sorteggi dei tabelloni principali che si terranno lunedì 4 maggio alle 10:30, con una cerimonia che questa volta non si terrà alla Fontana di Trevi ma a Piazza del Popolo e che sarà trasmessa in chiaro su Supertennis, la televisione della federazione italiana. Dal sorteggio però non uscirà direttamente il nome del primo avversario di Sinner così come nemmeno quelli di giocatori come Musetti, Cobolli e Paolini, che essendo teste di serie esordiranno direttamente al secondo turno tra l’8 e il 9 maggio.