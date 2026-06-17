Sinner verso Wimbledon col metodo Djokovic: perché Jannik come Nole preferisce il cemento all'erba

Nessun torneo di preparazione e allenamenti solo sul "duro" per ridurre al minimo il rischio infortuni: il serbo si conferma un punto di riferimento per il campione azzurro.

Nessun torneo di preparazione sull’erba e neppure partitelle e allenamenti sulla superficie di Wimbledon: la marcia d’avvicinamento di Jannik Sinner ai “Championships” londinesi è piuttosto particolare, ma non rappresenta certamente una novità nel panorama tennistico. Il rosso di San Candido, di fatto, conferma di essere ammiratore e seguace dei metodi di un esempio vivente di classe, organizzazione e strategia: Novak Djokovic. È stato il serbo, infatti, a portare avanti con continuità questo approccio al torneo più prestigioso, ambito e seguito del panorama mondiale, lo Slam sull’erba.

Niente tornei per Sinner prima di affrontare Wimbledon

La decisione di non prendere parte al torneo di Halle o ad altri appuntamenti di preparazione della breve ma intensa stagione “verde” era stata ufficializzata da Sinner già prima della precoce uscita di scena al Roland Garros. La necessità di rifiatare, dopo la lunga, dispendiosa e trionfale (Parigi a parte) campagna sulla terra rossa avevano fatto prendere questa direzione a Jannik e al suo team. Nessuna sorpresa, dunque. Ma perché Sinner si sta preparando a Wimbledon su campi in cemento nella “sua” Montecarlo? Qualche giorno fa è stato pizzicato in allenamento con Holger Rune e diversi fan sono rimati spiazzati. Perché non “abituarsi” all’erba?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cemento e non erba, meno rischi infortuni: Djokovic docet

In realtà, proprio come Djokovic ha insegnato negli anni scorsi, la scelta di affidarsi al cemento e non all’erba non è casuale. Le caratteristiche delle due superfici sono simili (entrambe molto veloci), ma il cemento – più liscio, regolare e “prevedibile” – espone meno il giocatore al rischio di infortuni. Lo dicono le statistiche: l’erba è il terreno su cui i giocatori si fanno male maggiormente. La superficie di Wimbledon, inoltre, presuppone grande attitudine al servizio e il “lavoro” sulla battuta può essere effettuato tranquillamente anche su altri tipi di pavimentazione. Meglio evitare sforzi inutili per Jannik, insomma. Sulle orme del “mito” Nole.

Perché a Wimbledon il vincitore gioca il primo giorno

C’è ancora un po’ di tempo per Sinner per prepararsi alle fatiche londinesi. Il debutto nel torneo è fissato per lunedì 29 giugno, nella giornata inaugurale del torneo, seguendo una consolidata tradizione: a Wimbledon, infatti, è prassi che ad aprire le danze sia il vincitore della passata edizione, un po’ come si faceva fino a qualche decennio fa anche nei Mondiali di calcio. Questo fa sì che Jannik sappia in anticipo i suoi possibili giorni di gara fino alla finale: lunedì 29 giugno, mercoledì 1, venerdì 3, domenica 5, martedì 7, venerdì 10 e domenica 12 luglio. Prima del torneo, in ogni caso, Sinner sarà presente al Giorgio Armani Tennis Classic, in programma a Hurlingham dal 23 al 27 giugno insieme ad altri campioni di oggi e di ieri.