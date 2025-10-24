Sinner si schiera sul Masters 1000 in Arabia Saudita, Bertolucci schietto: "Jannik ha commesso un solo errore"

Il numero 2 della classifica ATP accoglie con favore il nuovo impegno in calendario: "Cambiamento positivo". Ma tengono ancora banco le polemiche sulla Davis.

Tutti a lamentarsi per il calendario ingolfato e per i troppi impegni, talmente pressanti da costringere un campione come Jannik Sinner – e altri prima di lui – a dire di no alle finali di Davis per concentrarsi sulle sfide future. Poi però arrivano i sauditi con le loro montagne di soldi capaci di spazzar via lamentele, fatiche e mugugni. L’annuncio dell’ATP, che ha comunicato che dal 2028 sarà aggiunto un altro Masters 1000 con base in Arabia, ha fatto parecchio discutere nel circuito. Tra tante voci contrarie, c’è da registrare un sì convinto: proprio quello di Sinner. Il rosso di San Candido è tra quelli che hanno fatto salti di gioia, dopo la comunicazione.

Sinner e l’Arabia Saudita, questione di cuore e…di soldi

Sarà che Jannik in due anni ha portato a casa dodici milioni di dollari da Riad grazie alle partecipazioni e ai successi nel Six Kings Slam, sarà che qualche giorno fa gli hanno pure donato una racchetta d’oro di inestimabile valore: fatto sta che Sinner non vede l’ora di tornarci, in Arabia Saudita. “Penso sia la prima volta in assoluto che si aggiunge un Masters 1000 al calendario ATP”, le parole del rosso di San Candido da Vienna. “Io lo vedo come un cambiamento positivo, dato che la popolazione locale è molto giovane ed è un mercato da cui si possono ricavare grandi cose per il futuro del nostro sport. Non so esattamente quando verrà giocato questo torneo, ma nel complesso mi sembra una cosa positiva”.

Non si placano le polemiche per il no di Jannik alla Davis

Insomma, se tanti tennisti si sono già lagnati per questo ulteriore evento in calendario, spicca l’endorsement pro Arabia da parte del numero 2 della classifica ATP. D’altro canto, Sinner è spesso una voce fuori dal coro nel circuito e raramente fa o dice cose solo per conformarsi. Una comunicazione particolare, quella del campione altoatesino, che qualche volta provoca corti circuiti. Lo si è visto pochi giorni fa, quando è stato ufficializzato il suo no definitivo alle Finals di Davis che Binaghi aveva fatto organizzare a Bologna per celebrarlo. E in questo caso, secondo Paolo Bertolucci, Jannik un piccolo errore l’ha commesso.

L’errore di Sinner secondo Bertolucci, Panatta contro la coppa

Ospite a FondAzione Roma insieme all’amico Adriano Panatta, Bertolucci ha posto l’accento sull’errorino di Sinner: “Aveva anticipato un anno fa che non avrebbe giocato la Davis. L’errore è nella comunicazione. Se l’avesse ribadito ufficialmente all’inizio dell’anno, la cosa sarebbe durata tre ore e mezza e finita lì. Non sarebbe successo niente. Invece hanno aspettato l’ultimo momento e la gente ha detto: ma come, rifiuta la Coppa Davis?”. Panatta, nel ribadire che lui alle Finals avrebbe detto sì, ha bacchettato la Davis stessa: “La competizione oggi fa ridere, non si può giocare una Coppa Davis due su tre, dove il doppio giocato da Pincopallo e Vattelappesca vale il 33,33%. Quando giocavamo noi valeva il 20%, che è più giusto”.