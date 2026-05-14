Sinner vince e Binaghi si rivolta alle prepotenze del calcio, poi l’attacco su Roma-Lazio: “Calendario fatto coi piedi”

I successi di Sinner e Darderi agli Internazionali d'Italia danno forza a Binaghi, che nella sua perenna lotta sul calcio lancia una provocazione e attacca duramente il calendario di Serie A per il caso derby Roma-Lazio

A pochi giorni dal derby della capitale continua a tenere banco la questione su quando effettivamente la sfida tra Roma e Lazio si disputerà. Un caos causato dalla presenza nel weekend delle finali degli Internazionali d’Italia, che ha portato a una sorta di “scontro” tra il tennis e il calcio, finito da tempo nel mirino del Presidente della FITP Angelo Binaghi che – forte dei successi di Jannik Sinner e degli altri azzurri del mondo della racchetta – ha criticato duramente il calendario della Serie A, oltre a lanciare una provocazione al mondo del pallone.

Binaghi stufo delle prepotenze del calcio lancia una provocazione

L’ennesimo successo di Sinner, che si è sbarazzato agevolmente di Andrey Rublev strappando così il pass per le semifinali degli Internazionali d’Italia, ha offerto un assist al bacio a Binaghi, che da Roma ha lanciato una provocazione al mondo del calcio italiano – dimostrandosi ancora una volta stufo del potere pressoché assoluto che per decenni il mondo del pallone ha avuto nello sport italiano e della sua “prepotenza” -, forte delle sempre maggiori possibilità di avere Jannik in finale, magari in derby contro Luciano Darderi:

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“Secondo voi oggi in Italia dobbiamo spostarci noi o il calcio? Fate questa domanda all’opinione pubblica e vediamo cosa vi rispondono. Noi ci siamo spostati per 25 anni, al di là del fatto che sono meccanismi differenti perché loro organizzano il campionato di Serie A e sono anche proprietari dei diritti, quindi possono fare come vogliono”.

Il duro attacco di Binaghi al calendario di Serie A

Oltre a evidenziare l’autonomia del calcio italiano rispetto agli Internazionali d’Italia che invece dipendono dall’ATP, Binaghi ha attaccato duramente anche Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, ovvero il responsabile dell’organizzazione e della calendarizzazione del campionato: “Noi invece non siamo proprietari dei diritti e abbiamo diversi paesi collegati, perché li gestisce l’Atp Media, e abbiamo un torneo che è parte di un circuito internazionale, l’Atp, con il Supervisor presente qui, e non credo abbia la possibilità di spostarlo solo perché un ‘deficiente’ ha organizzato un calendario di un campionato di calcio fatto con i piedi”. Al di là della bontà del calendario rimane comunque sicuro che tutto questo caos per il derby di Roma si sarebbe potuto evitare con un po’ di lungimiranza, sollevando la questione con largo anticipo dato che il calendario viene stabilito in estate.

Binaghi cita Andreotti

Quello di quest’anno non è stato il primo caso di sovrapposizione di un evento di tennis e un’importante partita della Serie A nella stessa città nello stesso giorno. Una coincidenza che porta Binaghi a fare qualche dietrologia, anche se non espressa direttamente, il tutto dopo aver però elogiato l’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo e il Presidente Ezio Simonelli:

“In grandissima serenità, mi dispiace perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati e onesti. Io credo siano i migliori dirigenti del calcio in questo momento. Non so neanche fino a che punto siano stati loro responsabili, però il fatto che si sia fatto un calendario l’anno scorso mettendo il derby di Torino durante le Finals l’anno scorso, poi per fortuna anticipato con un dialogo che io ho avuto personalmente con De Siervo. E ora qui il fatto che rimanga la finale di Coppa Italia mercoledì, e anche il derby capitolino durante gli Internazionali, insomma sono grandi coincidenze. Andreotti diceva: ‘A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca’”.