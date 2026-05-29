Sinner da vittima a colpevole, sono tutti contro Jannik: Wilander e Henman impietosi, McEnroe lo chiama “Pinocchio”

L’uscita di scena (e il modo in cui è avvenuta) di Jannik Sinner al Roland Garros continua a essere argomento di discussione e di polemica. All’azzurro non viene perdonato nemmeno il malore

E’ il peso del successo o le sue conseguenze. Solo una settimana fa tutti celebravano il talento, la costanza e la tenacia di Jannik Sinner capaci di vincere 6 Masters 1000 di fila e 5 nel solo 2026. Un’impresa mai riuscita a nessuno con l’azzurro che si è ripreso anche la vetta della classifica ATP. Il malore al Roland Garros e il ko contro Cerendolo si trasformano invece in una colpa dell’altoatesino che da vittima di una situazione spiacevole, ora sembra quasi diventato carnefice. E’ l’obbligo del successo, “devi vincere” e quando non ci riesci sono tutti contro di te. E che gli attacchi arrivino da ex tennisti come Wilander e McEnroe è ancora più difficile da digerire.

McEnroe: “Mi è sembrato Pinocchio”

I commenti su Sinner si sono fatti molto severi. E anche una leggenda come John McEnroe a sorpresa, nella sua analisi di quello che è successo in campo, si scaglia contro l’azzurro: “Io avrei evitato di giocare il quarto set, poteva lasciarlo andare e penso che molte persone siano d’accordo con me. Aveva solo un set da disputare e mi è sembrato che abbia messo troppa energia e alla fine gli è costato caro. Ha avuto alcune occasioni nel quinto ma in quel momento la vittoria di Cerundolo sembrava inevitabile. Ha detto che non ha avuto il malore per colpa del caldo ma mentre parlava il naso si allungava, sembrava un po’ Pinocchio”.

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Wilander: “Sembra essere un problema ricorrente”

La sconfitta di Sinner al Roland Garros e il modo in cui è avvenuta rimarrà l’argomento di discussione ancora a lungo. Mentre il torneo francese perde anche Djokovic per strada, l’assenza dei due migliori giocatori degli ultimi due anni è quella che fa maggiormente discutere. Mats Wilander prova ad analizzare il malore dell’azzurro senza però trovare una soluzione: “Sembra essere un problema ricorrente per lui. Il fatto che un momento prima è in grado di correre sulla linea di fondo e poi di non poter fare più niente è davvero strano. Forse quando non si sente bene per un motivo o per un altro, il caldo non fa che peggiorare le cose. E’ l’unica spiegazione che mi viene in mente”.

Henman durissimo: “Una scena già vista”

Sembra non esserci nessuna pietà per Sinner, il malore accusato sul Centrale di Parigi pare diventare una colpa del numero 1 del mondo ogni ora che passa e anche il britannico Tim Henman non riesce a trovare parole di comprensione per l’azzurro: “E’ una scena già vista e conosciamo il bilancio di Sinner al quinto set. Ogni volta che passa le tre ore di match, si fa male. Ogni volta che c’è un po’ di pressione si fa male. E’ successo anche questa volta lo stesso anche se ha sorpreso tutti anche questa volta”.