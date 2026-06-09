Sinner, Wilander preoccupato per Wimbledon e su Cobolli c'è un paradosso: "Penalizzato al Roland Garros"

L'ex campione svedese vede Jannik favorito a Londra "ma un po' meno rispetto a prima di Parigi". La 'sfortuna' di Flavio: "Non giocare la semifinale con Arnaldi non l'ha aiutato".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nonostante l’uscita di scena anticipata di Jannik Sinner, è stata un’edizione del Roland Garros molto propizia per l’Italia che ha portato tre tennisti ai quarti di finale, due in semifinale e uno in finale, Flavio Cobolli, capace a sua volta di trascinare Sascha Zverev fino al quinto set e di sfiorare la conquista del suo primo major. Anche il prossimo torneo dello Slam sarà all’insegna del tricolore? Mats Wilander è convinto di sì. L’ex campione svedese, oggi apprezzato commentatore su Eurosport, s’è detto convinto che i tennisti italiani possano fare la voce grossa anche sull’erba di Wimbledon. Anche se, per quanto riguarda Sinner, c’è un pizzico di preoccupazione.

La crisi di Sinner a Parigi e le incognite sul futuro

Le incognite su Jannik sono legate, ovviamente, anzitutto alle sue condizioni fisiche. Che tipo di crisi ha vissuto Sinner nel corso del match del secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo? Si tratta di una condizione che potrebbe ripetersi anche a Londra? E che legame c’è con le situazioni difficili vissute dal rosso di San Candido in passato? Domande che coinvolgono direttamente lo stesso Sinner e a cui potrebbero dare risposte i test che il numero 1 della classifica ATP ha sostenuto all’ospedale San Raffaele di Milano, teatro degli accertamenti programmati subito dopo l’eliminazione parigina.

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Wimbledon, Jannik favorito ma un po’ meno di prima

Wilander, naturalmente, può basarsi solo sul responso del campo. Nel corso di un’intervista a Ubitennis, lo svedese s’è detto certo che Jannik sarà l’uomo da battere anche a Wimbledon. Qualcosa, però, s’è spezzato rispetto al recente passato. “Secondo me Sinner è il favorito per vincere Wimbledon”, ha confessato Wilander. “Forse non è un favorito così netto come lo era per vincere il Roland Garros, ma rimane comunque un grandissimo favorito per vincere di nuovo Wimbledon”. Anche in considerazione dell’assenza di Carlos Alcaraz, che qualcuno vorrebbe tagliato fuori addirittura pure dagli US Open.

Zverev-Cobolli, la teoria di Wilander sul ritiro di Arnaldi

Particolarmente interessante l’opinione di Wilander su Cobolli ‘penalizzato’ dalla mancata disputa della semifinale: “È stato un po’ fortunato in semifinale, naturalmente, contro Matteo Arnaldi che non ha giocato. Forse alla fine questo non lo ha aiutato. Magari sarebbe stato meglio per lui disputare la semifinale, per avere la fiducia che deriva dal vincere una semifinale”. Secondo Wilander, Cobolli domenica non è sceso in campo nelle migliori condizioni: “Ha giocato la finale senza la fiducia data da una semifinale vinta, e non è facile. Per me ha fatto benissimo ed è uno dei tre-quattro migliori giocatori su terra battuta al mondo”.