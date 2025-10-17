Sinner chiama, Will Smith risponde: Jannik conquista anche Hollywood, l'attore fa impazzire i social

L'attore americano che ha già interpretato il padre delle sorelle Williams pronto a diventare Sinner in un eventuale film sulla vita del tennista italiano dei record

E, ora, Sinner conquista anche Hollywood. Filo diretto con Will Smith, la strana coppia. Jannik chiama e il principe di Bel Air risponde yes. Già, l’attore americano fa impazzire i social con una storia su Instagram che lascia sognare i tifosi del numero 2 del ranking Atp.

Sinner sbarca a Hollywood? Che cosa è successo

Shanghai sembra davvero alle spalle. Nelle ultime ore il campione di San Candido ha ripreso la sua marcia sbarazzandosi prima di Tsitsipas e poi di Djokovic. Non ci saranno punti in palio, ma battere Alcaraz nella finalissima del Six Kings Slam in programma sabato 18 ottobre sarebbe un’ottima iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

Ma oggi si parla d’altro. Di cinema. Di un ‘gossip’ che in pochissime ore ha fatto il giro del globo. Tutto è partito da una confessione di Jannik alla vigilia del ricchissimo torneo di Riad. Già, al tennista era stato chiesto di esprimere una preferenza per un attore su un possibile film incentrato sulla sua vita. Immediata la risposta: Will Smith.

Perché Will Smith ha fatto impazzire il web

Oggi l’attore americano protagonista della serie ‘Willy il principe di Bel-Air’ e di un’infinità di pellicole che hanno sbancato il botteghino ha replicato a Jannik con una storia su Instagram. “Io ci sono” ha scritto, con tanto di fotomontaggio a corredo in cui il suo volto appare sul corpo di Sinner col trofeo di Wimbledon tra le mani.

Insomma, Will Smith è pronto a cimentarsi in una nuova avventura cinematografica col tennista italiano dei record come soggetto protagonista della sceneggiatura. Sul web non si contano i commenti: i tifosi sperano che, al di là del simpatico siparietto social, la pazza idea possa davvero tramutarsi in film.

L’attore punta al bis con Jannik

Will Smith e il tennis, non una novità. Nel 2021, infatti, ha interpretato Richard Williams, l’inflessibile papà-allenatore delle sorelle Venus e Serena nella pellicola di successo ‘Una famiglia vincente’.

Non solo: il protagonista di Bad Boys ha già avuto altri punti di contatto con il mondo dello sport, quando, nel 2001, interpretò Muhammad Alì. E anche con l’Italia ha un certo feeling, avendo recitato in due film di Gabriele Muccino: ‘La ricerca della felicità’ e ‘Sette anime’.