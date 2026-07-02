Il numero 1 del mondo scende in campo per il terzo turno contro lo statunitense Booksby ma sul campo 1: Bertolucci smorza la polemica sui social

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Niente Centrale per Jannik Sinner. La decisione di Wimbledon di non concedere al numero 1 del mondo la possibilità di giocare sul campo più importante nel match del terzo turno turno contro lo statunitense Jenson Booksby fa discutere, con i fan del tennista italiano che alzano la voce sui social. Per l’azzurro l’appuntamento è in programma intorno alle 15.30 sul campo numero 1, prima ci sarà il match tra Kasatkina e Osaka.

Sinner, niente Centrale: c’è Auger-Aliassime

Una decisione che sorprende. Wimbledon ha deciso di non concedere l’onore del campo Centrale al numero 1 della classifica ATP e campione in carica Jannik Sinner. Dopo aver giocato i primi due incontri sul campo più importante dell’All England Lawn, il numero 1 si trasferisce sul campo numero 1. La partita contro lo statunitense Jensen Booksby è la seconda in programma nel calendario di giornata. Ad aprire le gare ci sarà il confronto del tabellone singolare femminile tra Kasatkina e Osaka, in programma alle 14 e a seguire Sinner che dunque potrebbe scendere in campo intorno alle 15.30. Sul campo Centrale il primo match di giornata vede la sfida tra Arthur Rindeknech e Novak Djokiovic e a seguire per il tabellone maschile ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime contro lo statunitense Zheng.

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Wimbledon: il tabellone maschile

La protesta dei tifosi sui social

Una decisione, quella degli organizzatori di Wimbledon, che ha sicuramente sorpreso e che soprattutto ha scontentato alcuni tifosi dell’azzurro che sui social hanno espresso le loro perplessità: “Avessi un biglietto del Centrale per domani sarei contrariato. Con tutto il rispetto per un giocatore come Auger-Aliessime, trovo incredibile che il canadese sia sul campo principale mentre Sinner sul campo 1”, scrive Guido.

La decisione sorprende ma fino a un certo punto e c’è chi fa notare che giocare sul campo 1 potrebbe essere stata una scelta proprio di Jannik Sinner: “Preferisce giocare nel primo pomeriggio, di giorno e non di sera. Forse è stat6a una sua richiesta per evitare che la partita possa finire troppo tardi o addirittura con il rischio di rinvio al sabato”.

Il precedente con Alcaraz e Djokovic

Il programma con la presenza di Sinner sul campo numero 1 non è però una sorpresa clamorosa. Anzi è una consuetudine a Wimbledon così come in altri tornei dello slam che il numero 1 del seeding giochi almeno un match non sul campo centrale. Capita solo in poche circostanze che a un giocatore venga concesso di giocare solo sul campo principale anche se nella scorsa edizione sia Carlos Alcaraz che Novak Djokovic hanno giocato tutte le loro partite a Londra sul Centrale. Anche Paolo Bertolucci smorza la polemica: “Tutti i big devono traslocare almeno una volta sul campo 1. Accade in tutte le prove slam. Non create problemi dove non ci sono”.