Il tennista numero 1 al mondo torna ai Champioship con la voglia di provare a confermare il suo titolo ma anche senza Alcaraz, gli ostacoli sono tantissimi. La chance in classifica

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner torna a Wimbledon, lo fa da campione in carica ma con la voglia di provare a centrare uno storico bis. Dopo la delusione al Roland Garros, il numero 1 del mondo vuole riprendere il suo cammino anche in ambito slam che in questa stagione non hanno portato ai risultati previsti. Ma la strada verso il trionfo è costellata di ostacoli dalla voglia di Djokovic di conquistare il titolo numero 25 al super entusiasmo di Zverev dopo il Roland Garros.

L’ultima chance di Djokovic

Lo slam numero 25 rimane il grande obiettivo di Novak Djokovic. Il campione serbo ha deciso già d qualche tempo di concentrare tutte le sue energie sui torni major. In Australia è arrivato in finale arrendendosi ad Alcaraza, a Parigi è arrivata un’uscita di scena anche un po’ a sorpresa contro Joao Fonseca. Ora per molti Wimbledon rappresenta l’ultima grande occasione di mettere le mani su uno dei trofei più importanti. Un’occasione unica come spiega anche Andy Roddick: “Non penso che ci sia un analista che non consideri Wimbledon come la sua migliore occasione di vincere ancora uno slam, soprattutto per l’assenza di Alcaraz. Ma anche per gli interrogativi che ci sono intorno a Sinner. Credo che a Londra avrà la sua possibilità”.

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L’entusiasmo di Zverev

Sascha Zverev ormai non ha più niente da perdere. Il tennista tedesco ha rotto una vera e propria maledizione riuscendo a conquistare con il successo al Roland Garros, la prima vittoria slam della sua carriera. Un trionfo che potrebbe averlo sbloccato in maniera definitiva permettendogli di giocare con meno pressione e più sicurezza. Dopo Parigi, Sascha è volato ad Halle dove ha dimostrato ancora una volta che vincere aiuta e molto. Nel torneo tedesco ha dato grande dimostrazione di serenità e convinzione, una combinazione che lo rendono un avversario molto pericoloso per tutti anche a Wimbledon, dove il suo servizio può fare la differenza.

Il pericolo caldo e l’opportunità per Sinner

La prossima settimana l’Inghilterra sarà colpita da un’ondata di caldo anomalo. Una situazione meteo estrema stando a quanto riportano le previsioni che finirà per avere un effetto anche su Wimbledon, a essere influenzate saranno soprattutto i match di qualificazione per il tabellone principale che inizieranno la prossima settimana. Ma almeno per il momento sembrano scongiurati problemi per la data di inizio del main draw con Sinner che darà il via alle danze nella giornata di lunedì 29 giugno.

Wimbledon rappresenta anche una grande opportunità di classifica per Sinner. L’azzurro infatti se dovesse riuscire a conquistare la vittoria finale e a difendere i 2000 punti conquistati nella scorsa edizione porterebbe il suo vantaggio a 5290, numeri che gli consentirebbero di mettere una seria ipoteca sulla possibilità di arrivare al numero 1 anche alla fine dell’anno.