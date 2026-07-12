L’arma vincente di Jannik Sinner che conquista per la seconda volta consecutiva Wimbledon è la forza del suo team. Vagnozzi e Cahill fanno rivelazioni importanti dopo il successo con Zverev

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La forza della squadra. Non sono parole di circostanze quando si parla di Jannik Sinner e del rapporto con il suo team. Il numero 1 al mondo ha sempre riconosciuto l’importanza che hanno nelle sue vittorie le persone che gli sono vicine tutti i giorni. A capo di questa macchina vincente c’è la coppia d’oro formata da Simone Vagnozzi e da Darren Cahill.

Il segreto di Vagnozzi

Non c’è dubbio che dietro le vittorie di Jannik Sinner ci sian un team che continua a funzionare alla grande, una squadra che sa reagire ai momenti difficili come successo dopo Parigi e ripartire alla grande. E tra i segreti ormai conosciuti di Sinner c’è senza dubbio Simone Vagnozzi: “Il suo miglioramento parte dall’anno scorso dopo gli US Open. Abbiamo cambiato diversi aspetti, già si era visto in Australia anche se è arrivata la sconfitta contro Djokovic. Se sei più preciso al servizio fai più punti ed è un miglioramento che parte da lontano”.

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Il tecnico dell’azzurro si concentra anche sul percorso a Wimbledon che è stato più accidentato di quanto i risultati lascino pensare: “Il momento della svolta è stato il giorno prima del match con Djokovic. Ha cominciato a colpire veramente e aveva le idee chiare. In quel momento abbiamo rivisto il vero Jannik”.

Cahill, la rivelazione su Roland Garros e futuro

E’ il momento anche per gli allenatori di prendersi la ribalta. Dopo la finale vinta da Sinner, in conferenza stampa vanno anche i due allenatori con il “supercoach” australiano che fa qualche rivelazione a cominciare da quello che è successo dopo il Roland Garros: “E’ passato solo un giorno, poi abbiamo ricevuto la telefonata di Jannik che voleva subito tornare in campo. Credo che se non affronti quei momenti difficili non riesci mai a crescere come ha fatto lui”.

Il tecnico non si sbottona quando si parla del suo di futuro: “In questo momento non c’è nessuna scommessa in corso con Jannik. Io sarò qui fino alla fine del 2026 poi vedremo. In un primo momento avrei voluto chiudere alla fine del 2025 ma poi ho cambiato idea. Alla fine di quest’anno ci siederemo con il resto della squadra per parlare e capire cosa è meglio per Jannik”. Qualche rivelazione in più arriva invece sul prossimo impegno dell’azzurro: “In questo momento il Canadian Open è in programma ma c’è ancora tempo, quindi ne parleremo ancora ma i Masters sono eventi importanti”.

La piccola gaffe di Buonfiglio

Dopo la partita Jannik Sinner non dimentica mai la squadra, il numero 1 al mondo è salito sugli spalti per abbracciare tutti. Poi negli spogliatoi ha voluto prendersi un momento per celebrare la vittoria insieme al suo team, che lo accompagna in questi momenti e che Jannik ha sempre considerato come uno dei suoi punti di forza. E’ il momento della foto di rito, non manca nessuno. Anzi a dire il vero c’è un intruso e anche se si tratta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, su questi momenti rituali non si scherza e Jannik è costretto a chiedergli di spostarsi per non essere ripreso nella foto.