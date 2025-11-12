Sinner-Zverev, orario e dove vedere in tv in chiaro e streaming Jannik alle ATP Finals 

Dopo aver battuto Auger-Aliassime all'esordio, Sinner affronta il tedesco Zverev nel secondo turno della fase a gironi delle ATP Finals a Torino: dove seguire il match

Dopo l’esordio vincente di lunedì, Jannik Sinner torna sul cemento della Inalpi Arena di Torino per il secondo incontro delle ATP Finals, intenzionato a concedere il bis contro Alexander Zverev, numero tre al mondo, vittorioso al debutto contro l’americano Ben Shelton.

Sarà il decimo confronto tra due: il bilancio sorride all’azzurro, che si è imposto in cinque occasioni, contro le quattro vittorie di Zverev. L’ultima volta si sono affrontati due settimane fa al Masters 1000 di Parigi: Sinner si impose in semifinale in soli due set.

Chi è Zverev, l’avversario di Sinner

Nato ad Amburgo, in Germania, il 20 aprile del 1997, da una famiglia di origini russe (il padre Aleksandr giocò la Coppa Davis con l’URSS), Alexander Zverev è uno dei tennisti più forti della sua generazione, non a caso attuale numero tre al mondo (ma ha raggiunto anche la seconda posizione, il 13 giugno 2022), il primo degli “umani” dietro Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Nel suo palmares già 24 tornei del circuito maggiore, tra cui due edizioni delle ATP Finals. Il primo trofeo vinto nel 2014 (il Challenger di Braunschweig). Nel 2021, ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha vinto la medaglia d’oro in singolare. Tre finali del Grande Slam: agli US Open 2020, al Roland Garros del 2024 e agli Australian Open del 2025.

Ha vinto anche cinque edizioni della Laver Cup (dal 2017 al 2019 e poi nel 2021 e nel 2024), nonché due Hopman Cup (2018 e 2019) e una United Cup nel 2024. Nell’ultimo torneo dell’anno in corso, prima delle ATP Finals, si è fermato in semifinale al Masters 1000 di Parigi-Bercy, battuto proprio da Jannik Sinner, poi vincitore del torneo in finale contro Auger-Aliassime, sconfitto dall’azzurro all’esordio a Torino.

Sinner, la marcia trionfale sul cemento indoor

Sinner arriva al confronto con Zverev forte di 27 vittorie consecutive ottenute sul cemento indoor, la superficie che più di tutte esalta le caratteristiche e la potenza dell’azzurro, soprattutto quella della Inalpi Arena.

Sul cemento indoor, nell’ultimo periodo, Sinner ha vinto i tornei di Vienna e Parigi-Bercy, dove il suo rating Tennis Insights ha raggiunto quasi la perfezione (9.40 in Austria, 9.39 in Francia). Per risalire all’ultima sconfitta dell’altoatesino sul cemento indoor bisogna tornare indietro di due anni: finale a Torino, contro Novak Djokovic, il grande assente di questa edizione.

Atp Finals, la situazione dei due gironi

Dopo la prima giornata del gruppo B (gruppo Borg) alle ATP Finals di Torino, Sinner e Zverev guidano la classifica con una vittoria a testa. L’azzurro si è imposto sul canadese Auger-Aliassime in due set (7-5, 6-1), mentre Zverev ha battuto Shelton, numero 5 al mondo e ultimo avversario di Sinner nel girone di qualificazione, in due parziali (6-3, 7-6).

Nell’altro gruppo, il gruppo Jimmy Connors, dopo le prime due giornate, è Carlos Alcaraz a comandare con due vittorie, la prima ottenuta contro De Minaur, la seconda un po’ più faticosa, contro lo statunitense Fritz, in tre set. Alle spalle dello spagnolo spinge Lorenzo Musetti, che dopo aver perso contro Fritz all’esordio si è riscattato piegando De Minaur in tre set (7-5, 3-6, 7-5).

Sinner-Zverev orario e dove vederla in tv e streaming

L’incontro Sinner-Zverev verrà trasmesso in chiaro su Rai 2, a partire dalle ore 20.30, e in streaming gratuito su RaiPlay. Rai 2 trasmette in diretta e in chiaro una partita al giorno (due quelle in programma), preferendo per ovvi motivi il match dell’azzurro, visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.