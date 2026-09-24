La lotta per il numero 1 della classifica tra Sinner e Zverev potrebbe essere decisa da Alcaraz, che ritrovata la miglior condizione punta a un finale di stagione ricco di successi

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Le ultime incoraggianti notizie sulle condizioni di Jannik Sinner danno l’azzurro pronto a tornare in campo a Pechino, dove inizierà la sua sfida con Alexander Zverev per chiudere la stagione al numero 1 della classifica ATP. Sfida che potrebbe essere decisa da un terzo incomodo, da quel Carlos Alcaraz estromesso dalla lotta per la vetta del ranking dall’infortunio al polso ma voglioso di aggiudicarsi i tornei mancanti al suo palmares e ricucire le distanze dai primi due al mondo.

Zverev dopo gli Slam vuole il numero 1

Dopo essersi sbloccato a livello Slam vincendo il Roland Garros e lo US Open in seguito ad anni di delusioni in finale, Zverev vuole chiudere il suo fantastico 2026 nel migliore dei modi ottenendo l’ultimo grande riconoscimento a lui mancante, ovvero il numero 1 della classifica ATP. Questo è infatti l’obiettivo dichiarato di Sascha, che per riuscirci dovrà però scavalcare l’attuale leader del ranking Sinner, che dopo essere stato costretto a saltare tutta la stagione sul cemento nordamericano sembra in procinto di tornare in campo a Pechino per la tournée asiatica per difendersi dall’assalto del tedesco e mantenere la vetta della classifica.

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Sinner e Zverev e la lotta per il numero 1

Al momento Sinner ha un vantaggio di 1810 punti su Zverev che gli garantisce la sicurezza di rimanere numero 1 almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. In questo finale di stagione Jannik dovrà però difendere molti più punti di Sascha, motivo per cui l’azzurro sarà obbligato a riconfermarsi nei vari tornei che mancano alla fine dell’anno (soprattutto durante la stagione europea sul cemento indoor) se non vorrà perdere la leadership della classifica. Inoltre Zverev dopo lo US Open ha scavalcato Sinner nella Race ATP, portandosi in vantaggio per chiudere l’anno al numero 1. Per impedire che ciò accada Jannik dovrà conquistare più di 700 punti in più rispetto a Sascha nei tornei che mancano per concludere la stagione.

Alcaraz l’incognita nella lotta tra Sinner e Zverev

Tutto insomma è nelle mani di Sinner e Zverev. O almeno così sembrerebbe. In questa lotta a due c’è infatti un’incognita rappresentata da Alcaraz, che ritrovata la miglior condizione punta a tornare subito al successo dopo l’infortunio al polso che lo ha estromesso dalla lotta al numero 1. Nei tornei più importanti Jannik e Sascha dovranno infatti fare i conti anche con Carlos, che potrebbe estromettere uno dei due già in semifinale. Teoricamente tutto ciò dovrebbe comportare un vantaggio per Sinner, che nei confronti diretti con lo spagnolo normalmente ha maggiore facilità di successo rispetto a Zverev, ma molto dipenderà anche dalla fortuna e da chi verrà sorteggiato con Alcaraz nei tornei.