Secondo le ultime indiscrezioni il ritorno in campo è sempre più vincente per Sinner, che nei prossimi giorni dovrebbe partire per la Cina dove scenderà in campo contro Zverev a Pechino e Shanghai, tornei fondamentali per la lotta al numero 1 della classifica ATP

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Dopo settimane di dubbi e incertezze finalmente una buona notizia su Jannik Sinner, che stando a Sportmediaset nei prossimi giorni partirà per l’Asia in direzione Pechino, dove dovrebbe fare sul suo ritorno in campo a distanza di oltre due mesi e mezzo dall’ultimo suo incontro ufficiale, risalente alla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio. L’azzurro in Cina potrà dunque difendere il numero 1 dall’assalto di Alexander Zverev.

Sinner alza i giri del motore in allenamento

Dopo essersi messo definitivamente alle spalle l’infiammazione al ginocchio destro che lo ha obbligato a rinunciare a tutta la stagione sul cemento nordamericano, Sinner è tornato a Montecarlo per riprendere gli allenamenti e ritrovare la miglior condizione, alzando piano piano l’intensità col passare dei giorni fino al ritrovare la miglior condizione, come confermato anche dalle dichiarazioni del capitano della squadra azzurra di Coppa Davis Filippo Volandri.

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In questo periodo Jannik si è anche messo alla prova con allenamenti con altri sparring partner, prima giovani promesse, poi campioni affermati come Flavio Cobolli, che ha sostenuto il suo ultimo allenamento prima di partire per Londra dove giocherà la Laver Cup proprio con Jannik, a testimonianza di come Sinner sia ormai tornato a pieno regime.

La rivelazione di Sportmediaset, Sinner partirà a breve per la Cina

A queste rassicuranti notizie si è poi aggiunta la rivelazione di Sportmediaset, secondo cui Sinner avrebbe finalmente sciolto le riserve e dovrebbe regolarmente prendere parte alla tournée asiatica giocando sia a Pechino che a Shanghai. Jannik infatti dovrebbe partire nei prossimi giorni, probabilmente venerdì o al massimo nel weekend, in direzione capitale cinese, dove dal 30 settembre al 6 ottobre si terrà il torneo di categoria 500 di cui l’azzurro è campione in carica.

Sinner a Pechino e Shanghai per negare il sorpasso a Zverev

A Pechino Sinner sarà chiamato a essere subito competitivo e a confermare il titolo dell’anno scorso per non perdere punti in classifica e vedere Zverev avvicinarsi ulteriormente dopo lo US Open. I due tornei cinesi saranno infatti fondamentali a Jannik per difendersi dall’assalto di Sascha (che in caso di sconfitte precoci dell’azzurro potrebbe diventare il n°1 al mondo dopo Shanghai trionfando in entrambi i tornei) e provare a sorpassarlo nella Race ATP, o quanto meno avvicinarsi, per riportarsi in vantaggio nella lotta per chiudere la stagione in vetta alla classifica mondiale.