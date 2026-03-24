Sinner, Zverev l’unico rivale a Miami: Jannik prepara il colpaccio, ma Becker lo avvisa per la stagione sul rosso

I tanti big eliminati nei primi turni al Masters 1000 di Miami spianano la strada a Sinner verso il completamento del Sunshine Double e il sorpasso in classifica du Alcaraz, che però potrebbe tornare in pompa magna già a Montecarlo come spiega Becker

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La moria di teste di serie che ha colpito il Masters 1000 di Miami spiana la strada a Jannik Sinner verso il completamento del Sunshine Double, un traguardo che gli permetterebbe di pensare seriamente al sorpasso in classifica ai danni di Carlos Alcaraz. L’azzurro è infatti l’unico top-10 rimasto in tabellone insieme a Taylor Fritz (che però appare ancora lontano dalla condizione migliore) e Alexander Zverev, forse l’unico vero rivale di Sinner al netto di imprevisti o incredibili sorprese.

Miami, quanti big eliminati: rimangono solo tre top-10 in tabellone

Non sono mancate le sorprese in questi primi turni di Miami, con tantissimi big che hanno salutato il torneo in maniera anticipata rispetto le previsioni, tanto che agli ottavi di finale sono rimasti la miseria di tre top-10 sugli otto che hanno preso parte al torneo. Il risultato più inaspettato è stata certamente la vittoria di Sebastian Korda sul n°1 ATP Carlos Alcaraz, alla quale si sono aggiunte le eliminazioni di Alex de Minaur per mano di Stefanos Tsitsipas (poi travolto malamente da Fils), di Ben Shelton contro Alexander Shevchenko, di Daniil Medvedev contro Francisco Cerundolo e di Felix Auger-Aliassime, battuto da Terence Atmane.

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Sinner, che occasione per accorciare su Alcaraz e completare il Sunshine Double

Questa ecatombe di top player spiana ovviamente la strada a Sinner, che già partiva con i favori dei pronostici viste le ottime prestazioni messe in mostra a Indian Wells e che nei primi turni qui a Miami ha fatto capire da subito di puntare al bersaglio grosso. Trionfando in Florida infatti Jannik completerebbe il Sunshine Double (impresa riuscita tra gli uomini a soli altri sette giocatori) e si regalerebbe la ghiotta chance di superare Alcaraz in classifica al prossimo torneo, ovvero il Masters 1000 di Montecarlo.

L’unico vero rivale rimasto in tabellone per Jannik sulla carta sembra essere Zverev, che a parte qualche passo falso, in questo 2026 sembra aver svoltato dopo le difficoltà accusate la passata stagione. Difficile invece pensare che Fritz (ammesso che riesca a superare Lehecka) possa rappresentare un vero e proprio ostacolo per Sinner, considerando anche che non è ancora al top della condizione fisica.

Becker avvisa Sinner, sulla terra rossa tornerà il vero Alcaraz

Certamente a favorire l’eventuale conquista del titolo a Miami di Sinner sarebbe certamente l’eliminazione di Alcaraz, che da ormai due anni è l’unico giocatore in grado di batterlo con una certa regolarità. Alcaraz che però potrebbe tornare a “infastidire” Sinner a partire dall’inizio della stagione sulla terra rossa. Almeno questo è il pensiero di Boris Becker, che non ha fatto drammi per il ko di Carlos contro Korda e ha ricordato come anche l’anno scorso a Miami attraversò un periodo difficile dal quale uscì alla grande prendendosi un periodo di pausa prima di andare a giocare sulla terra battuta, cosa che lo spagnolo ha ammesso che farà anche quest’anno proprio per mettersi alle spalle il deludente Sunshine Double: “Ricordo che circa un anno fa, Carlos si prese una pausa e andò in Messico con la sua famiglia per ricaricare le batterie… credo che abbia funzionato!”.