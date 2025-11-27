Sinner, Zverev, Sabalenka e gli altri, ecco perché i tennisti alle Maldive si sta trasformando in un trend

Dietro a questa indubbia tendenza ci sarebbe un incontro di opportunità che spiega la concentrazione di pro nelle splendide isole e in alcune strutture e resort

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La vacanza alle Maldive per Jannik Sinner e gli altri suscita una indubbia fascinazione, vuoi per la bellezza naturalistica delle isole vuoi per un fattore decisivo che interviene in simili circostanze. Nulla di strettamente sportivo, ma una sorta di trend che favorisce, alimenta e agevola il consumo di esperienze di viaggio e di soggiorno in resort e strutture che accolgono a loro volta i protagonisti della scena tennistica mondiale.

L’incontro tra Sinner e Zverev sul volo, immortalato da un selfie che ha fissato un ritratto iconico dei due antagonisti nonché leali rivali all’egemone Carlos Alcaraz, in termini di ranking, non si sono nascosti. Ma perché erano sullo stesso volo? Si tratterebbe di pura casualità? Non proprio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner e Zverev verso le Maldive

Negli ultimi giorni campioni del calibro di Jannik e del suo celebre collega tedesco, ma pure Matteo Berrettini e la tigre bielorussa Aryna Sabalenka hanno scelto o valuteranno questa destinazione di viaggio. La ragione non è solo da imputare alla meraviglia offerta dal mare e dalla natura di queste isole, ma va ragionata in base ala constatazione che simili resort hanno scelto di inserire in pacchetto esperienze uniche, spesso accompagnate dalla presenza nelle loro strutture di campioni pronti a disputare incontri-esibizioni o lezioni sui campi di padel e tennis su atolli magnifici , appunto. Non tutti, ma sui social non è difficile vederne.

Anche la numero 1 del ranking WTA, Aryna Sabalenka, ha trascorso qualche giorno di stop alle Maldive.

Mistero Laila Hasanovic

Nulla trapela, di specifico, su Sinner e Laila Hasanovic, la fidanzata che lo ha accompagnato alle Nitto ATP Finals di Torino seguendo dal suo box ogni singolo incontro fino alla finalissima emozionante contro Carlos Alcaraz. Un mistero buffo, questo. C’è, ma forse non si vede o non si mostra. Circostanza bizzarra, considerato che l’esposizione mediatica di Laila è notevole per via dei contratti in essere con brand luxury, il legame con il mondo dell’informazione e il suo personale percorso professionale.

Alle aspirazioni come giornalista sono presto subentrate altre occasioni, come modella e ambassador che la stanno aiutando a conquistare un suo pubblico.

Il connubio tennis e resort

Pubblicità (come accade spesso), adv social e lezioni di tennis dedicate a quanti desiderano incontrare i campioni, gli idoli Nonché le lezioni, di un’ora al giorno, che rientrano in eventi sponsorizzati e rivolti a un certo tipo di clientela, disposta a pagare (non poco) per il privilegio.

Un noto resort, ad esempio, offre eventi con Paula Badosa e i fratelli Matteo e Jacopo Berrettini. E Jannik Sinner? Al momento non sono stati pubblicati annunci relativi al numero 2 del ranking Atp, ma l’anno scorso, tra i protagonisti degli eventi programmati, c’era un altro big come Carlos Alcaraz.

Isner, Sock e Querrey in un podcast, ex tennisti americani, hanno svelato l’arcano almeno sui Caraibi: “Il 90%, forse il 100% dei giocatori che ci vanno e lo fanno gratis. Tutti i tennisti, compresi noi quando giocavamo, si accordano con i resort: hanno soggiorni di 5 notti, tutto pagato, in cambio di una lezione di tennis di un’ora al giorno nel resort. Camere pazzesche e tutto spesato”. Anche Alcaraz sembrerebbe interessato: dal 1° dicembre dovrebbe alloggiare in un luogo extra lusso alle Bahamas.

C’è poi Lux Tennis che offre un’esperienza dedicata e assai selettiva, anche per i costi a cui si va incontro: come prima cosa bisogna iscriversi a Lux Tennis, la quota è di 290 euro. Poi si possono scegliere i resort, eventuali lezioni private o incontri con le star del tennis che si amano e si seguono di più. Insomma per godere di simili esperienze si deve volare e pernottare nei resort di lusso con annessi costi, ben oltre quota e abbonamenti annuali. Proprio per questo evento, Lux Tennis Stars, Berro e Badosa sono arrivati in questo luogo magnifico. Da qui il senso di una simile possibilità, per Sinner e co.