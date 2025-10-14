Sinner e Zverev, l’incontro al Six Kings Slam dopo i veleni: la domanda di Jannik sa di vendetta, lo sfottò a Sascha

Zverev e Sinner si sono visti per la prima volta dalle dichiarazioni polemiche del tedesco, con l'azzurro che è apparso un po' freddo nei confronti di Sascha, nei confronti del quale si è preso una piccola vendetta

Dopo il beffardo Masters 1000 di Shanghai chiuso zoppicando causa crampi, Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno in campo in occasione del torneo d’esibizione Six Kings Slam che andrà in scena a Ryad dal 16 al 19 ottobre. Insieme a lui ci sarà anche Alexander Zverev, con il quale è stato visto allenarsi e scambiare qualche parola dopo le insinuazioni polemiche del tedesco nei confronti dell’azzurro, che secondo alcuni utenti sui social si sarebbe preso la sua vendetta sul tedesco con una domanda che potrebbe essere interpretata come uno sfottò.

Le parole polemiche di Zverev

Nelle ultime settimane si è discusso tanto della presunta uniformità delle superfici nei diversi tornei. Un argomento sollevato durante lo US Open da Roger Federer, il quale sostiene che questa sia una scelta fatta dagli organizzatori per favorire le finali tra Sinner e Alcaraz in modo da attrarre più spettatori.

A pensarla come lo Swiss Maestro è anche Zverev, che in un’intervista a bordo campo a Shanghai ha insinuato come i migliori risultati di Jannik e Carlos rispetto a lui e ad altri giocatori siano dovuti proprio a questa scelta presa a tavolino dagli organizzatori: “So che i direttori dei tornei stanno andando in quella direzione perché ovviamente vogliono che Jannik e Carlos vadano bene, ma si tratta di un aspetto che non mi piace”.

La domanda di Sinner a Zverev, per alcuni utenti sarebbe uno sfottò

A quelle parole Sinner aveva risposto direttamente in conferenza stampa, smentendo le dichiarazioni del tedesco – così come fatto anche dal direttore del Masters 1000 di Cincinnati – e mostrandosi anche un po’ infastidito da queste insinuazioni. I due si sono poi incontrati per la prima dal vivo da quello scambio a distanza a Ryad dove si trovano per il Six Kings Slam e in occasione del quale si sono allenati assieme, scambiando poi qualche parola, con Jannik che però è apparso un po’ distaccato e meno solare del solito durante la sua chiacchiera con il tedesco, tanto che alcuni utenti suoi social parlano di tono condiscendente da parte dell’azzurro, che ha sorpreso tutti con una domanda a sorpresa a Sascha, al quale ha chiesto contro chi abbia perso a Shanghai, con il teutonico che mesto gli ha risposto “Rinderknech”.

C’è chi in queste parole ha visto un po’ di malizia di Jannik e un piccolo sfottò a Zverev, come per dire che prima di lanciare accuse di favoritismi a Sinner e Alcaraz dovrebbe per lo meno battere i giocatori ben più indietro rispetto a loro nel ranking, ma è anche possibile, e forse anche più probabile, che in realtà dopo il ritiro da Shanghai l’azzurro abbia deciso di staccare totalmente dal tennis per qualche giorno in modo da ricaricare le proprie energie mentali.

Mercoledì l’esordio di Sinner al Six Kings Slam

Le immagini dell’allenamento con Zverev hanno anche mostrato un Sinner apparso carico in vista dell’esordio al Six Kings Slam contro Stefanos Tsitsipas – che ha sostituito l’infortunato Jack Draper – che mercoledì 15 ottobre darà il via alla sua difesa del titolo, che potrebbe essere nuovamente deciso in finale proprio contro il rivale Alcaraz.