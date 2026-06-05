Golden Gala, Sioli “cancella” Tamberi: l'Italia ha una nuova stella. Battocletti piange ma non cerca alibi: che lezione

Non c’è solo il ritorno di Jacobs sotto i 10 secondi nella notte di Roma, l’Italia brilla con il talento del 20enne Sioli che fa meglio anche di Tamberi. Battocletti dà una lezione di sportività

L’Italia dell’atletica c’è. La nazionale azzurra si conferma competitiva ad altissimi livelli anche nella notte stellare del Golden Gala di Roma. Non arriva la super prestazione degli azzurri, c’è anche qualche piccola delusione ma le speranze per gli Europei di Birmingham sono più vive che mai. Sioli dimostra di avere tutto per raccogliere il testimone di Tamberi. Battocletti vive una della sue rarissime serate negative ma non cerca alibi. Non c’è solo Jacobs a trascinare il movimento azzurro.

Sioli “cancella” Tamberi: è lui il futuro

Roma ha finalmente scoperto Matteo Sioli. Il saltatore azzurro è una delle grande promesse dell’atletica italiana ma nel corso del Golden Gala si è preso decisamente la scena. Non solo per la vittoria finale, impresa che non era riuscita neanche a Gianmarco Tamberi ma soprattutto per il suo modo di stare in pedana. Su quella pista che ha visto tanti exploit del saltatore marchigiano, Sioli ha vinto con un 2,28 di ottimo livello ma soprattutto ha dato spettacolo: ha coinvolto il pubblico, lo ha fatto esultare e disperare. E per fornire un contesto ancora più accurato delle sue possibilità basta rileggere la sua data di nascita: 1 ottobre 2005. A 21 anni non ancora compiuti sarà una delle grandi speranze italiane agli Europei con possibilità concrete di salire sul podio e magari anche cercare il metallo più prezioso. Sui social sono arrivati immediati i complimenti di Tamberi, alle prese con la riabilitazione di un infortunio ma anche la sensazione che nel salto in alto italiano sia avvenuto il definitivo passaggio di testimone.

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La lezione di Nadia

Vittorie e record a ripetizione. L’Italia si era abituata bene, forse anche troppo, quando di mezzo c’è Nadia Battocletti. La mezzofondista negli ultimi anni è stata una vera e propria macchina di successi. L’azzurra è campionessa europea in carica su strada, nel cross e fino a Birmingham anche in pista quando si parla dei 10mila metri. Ma lei come ogni sportivo non è una macchina. A Roma sperava di riuscire a battere il suo record italiano nei 5000, invece è arrivata una controprestazione. Ma Nadia non cerca alibi anche se ne avrebbe. Nelle ultime settimane è stata vittima di una brutta influenza che l’ha costretta a rinunciare alla Coppa Europa e al meeting di Rabat. Ai microfoni Rai di Elisabetta Caporale, è in lacrime. La delusione è evidente ma di quell’influenza non fa mai cenno. Anzi dà una vera e propria lezione di sport: “Mi scuso con il pubblico di Roma ma so che da queste batoste si impara forse anche più che dalle gare positive”.

Furlani assente ma l’Italia risponde presente

L’attenzione era tutta per Marcell Jacobs. Dopo una buona uscita a Savona, lo sprinter di Desenzano era chiamato alla prova del nove a Roma e la missione è riuscita anche meglio del previsto con un sub 10 che fa ben sperare in vista degli Europei. L’Italia deve fare i conti anche con le assenze a cominciare da quella di Mattia Furlani che doveva essere la grande star della serata romano, l’infortunio subito a Xiamen però gli ha impedito di essere presente con l’azzurro che ha già cominciato la riabilitazione e dovrebbe essere presto di nuovo in pista. Conferma di livello da parte di Andy Diaz, il triplista di origini cubane stampa un 17,59 regalando 60 centimetri all’asse di battuta che fa ben sperare anche per la possibilità di dare l’assalto a quota 18 metri. E entra un traguardo storico: è il primo italiano a vincere per tre volte il Golden Gala a distanza di 30 anni dalla tripletta di Alessandro Lambruschini.