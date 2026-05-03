Sir Alex Ferguson in ospedale, paura a Old Trafford prima di Manchester United-Liverpool: le condizioni

L'84enne manager scozzese, simbolo e icona dei Red Devils, è stato ricoverato in via precauzionale per un malore: nel 2018 aveva accusato un'emorragia cerebrale.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Paura a Old Trafford poco prima dell’inizio della grande classica tra il Manchester United e il Liverpool, una delle sfide più sentite della Premier League. Sir Alex Ferguson, 84enne manager scozzese, icona e simbolo dei Red Devils, ha accusato un malore che ha indotto i paramedici dello stadio a farlo trasportare in ospedale con un’ambulanza. Ferguson è solito assistere alle partite casalinghe del Manchester United da un palco d’onore dello stadio, il suo malanno ha inevitabilmente provocato ansia e apprensione tra i tifosi che, comprensibilmente, sono legatissimi alla sua figura.

Malore per Ferguson prima di Manchester United-Liverpool

Alla guida dei Red Devils per 27 anni, dal 1986 al 2013, Ferguson ha conquistato 38 trofei, riportando il club di Old Trafford ai vertici del calcio inglese ed europeo. Da quando ha lasciato la panchina, al culmine di un’esperienza senza pari nel calcio moderno d’elite, lo United ha stentato a riprendersi, assistendo invece alla crescita vertiginosa dei rivali cittadini del City. Sir Alex era pronto ad assistere al cruciale match contro i Reds di Slot dalla sua postazione in tribuna d’onore quando non si è sentito bene. Il tempestivo intervento dei paramedici si è concluso col trasporto in ospedale.

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L’emorragia cerebrale del 2018 e gli accertamenti di routine

La BBC sottolinea come il trasporto in ospedale di Ferguson, con successivo ricovero, sia stato dettato da ragioni precauzionali più che d’urgenza. Non sono stati forniti dettagli sul malessese accusato dall’ex tecnico del Manchester United, dell’Aberdeen e della Nazionale scozzese, se non che è stato sottoposto ad accertamenti di routine. Le sue condizioni, insomma, non sarebbero gravi. La prudenza, in ogni caso, è d’obbligo: nel 2018, infatti, Ferguson aveva accusato un’emorragia cerebrale che ne aveva messo a rischio la capacità di interloquire normalmente. La parola gli sarebbe tornata solo dopo una decina di giorni e grazie all’ausilio di un logopedista.

Cori e tributi per Sir Alex, poi la vittoria United: Chiesa comparsa

Nonostante l’apprensione per le condizioni di Sir Alex, oggetto di cori e tributi continui da parte dei supporter del Manchester United, la sfida tra i Red Devils e il Liverpool si è conclusa regolarmente con lo scoppiettante successo dei Red Devils sul punteggio di tre a due. Doppio vantaggio del Manchester United nel primo quarto d’ora, grazie alle reti di Matheus Cunha al 6′ e di Sesko al 14′. Poi, in chiusura di primo tempo, la rete del 2-1 del Liverpool di Szoboszlai. Nella ripresa all’11’ il pari di Gakpo, poi al 32′ la rete del definitivo 3-2 da parte di Mainoo. Curiosità: per Chiesa pochi minuti in campo nel finale, lanciato da Slot al 42′ al posto di Konate.