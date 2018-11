Sirene inglesi per Barella

Le ottime prestazioni di Nicolò Barella in questo inizio di stagione non sono passate inosservate. Il centrocampista del Cagliari sembra aver fatto il definitivo salto di qualità, che lo ha portato ad esordire nella Nazionale di Roberto Mancini lo scorso 10 ottobre contro l'Ucraina.

Sul ventunenne di Cagliari hanno messo gli occhi da tempo diversi top club italiani ed esteri. Barella ha grandi estimatori soprattutto in Inghilterra, dove al Liverpool, che lo segue con attenzione da tempo, si è aggiunto il Tottenham.

Il club londinese, secondo quanto riferito dalla stampa britannica, starebbe pensando al centrocampista sardo vista la situazione precaria di Mousa Dembélé. Il belga è alle prese con un problema ai legamenti della caviglia e ha il contratto in scadenza nel 2019. Gli Spurs, che non hanno fatto mercato in estate, potrebbero dunque pescare in Serie A a gennaio.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 11:50