Sirene inglesi per El Shaarawy

Stephan El Shaarawy potrebbe dire addio alla Roma nel prossimo mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Faraone sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Premier League.

L’attaccante giallorosso era stato cercato a lungo in estate da Fiorentina e Torino ma ha preferito rimanere nella Capitale per giocarsi le proprie chance. La volontà di El Shaarawy rimane questa, ma se Di Francesco non gli dovesse concedere spazio nei prossimi mesi, potrebbe valutare l’ipotesi di un trasferimento.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 18:35