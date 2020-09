Sirene inglesi per l'idolo degli juventini: "Non si tocca!”

Mentre la Juventus lavora ad un nuovo colpo in entrata – Chiesa è tornato nel mirino dei bianconeri – dall’Inghilterra arrivano voci che fanno preoccupare i tifosi juventini. Alcuni club della Premier League, infatti, avrebbero chiesto informazioni su Merih Demiral: presto, dunque, un’offerta per il difensore turco potrebbe arrivare sul tavolo di Fabio Paratici, in cerca di risorse con cui completare la campagna acquisti.

Due club inglesi su Demiral

In particolare, pare che siano Everton e Tottenham – qualora non dovesse concretizzarsi l’affare Skriniar con l’Inter – ad aver messo nel mirino Demiral, giocatore che ha impiegato davvero poco a conquistare il cuore dei tifosi juventini. Tifosi che, naturalmente, non sono affatto contenti della possibile partenza del centrale turco. Sui social network, anzi, sono tanti i supporter bianconeri che hanno chiesto alla società di non privarsi di Demiral.

La rivolta dei tifosi juventini

“Cedere Demiral? Ma neanche per scherzo!”, scrive perentoriamente Lele su una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo bianconero. “Demiral non si tocca!!!!”, aggiunge Luciano, a cui si uniscono molti altri tifosi juventini.

“Non vi azzardate a darlo via!”, commenta Roberto, mentre Fernando crede che il turco rappresenti un valore troppo importante per la Juventus: “Insieme a De Ligt, Demiral è il futuro della Juve”, scrive il tifoso. E c’è addirittura chi, come Maurizio, sarebbe pronto a sacrificare un titolarissimo di Pirlo per il centrale turco: “Fuori Bonucci, dentro Demiral”.

Per molti altri, invece, la Juventus ha altri difensori cedibili in questa sessione di mercato: “Ma niente niente Rugani e De Sciglio non li vuole proprio nessuno?”, si domanda ad esempio Mattia.

SPORTEVAI | 29-09-2020 11:08