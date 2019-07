Sirene inglesi per Milenkovic

Dopo il secco "no" ricevuto nella sessione invernale dello scorso gennaio, il Manchester United non si arrende e ci riprova per Nikola Milenkovic.

Le due squadre si erano già confrontate nell'ultima sessione invernale, ma l'offerta di 40 milioni da parte dello United fu ritenuta insufficiente dalla dirigenza, che aveva fissato a 50 milioni il prezzo del cartellino. Con l'apertura ufficiale del mercato estivo, però, i Red Devils hanno bussato nuovamente alla porta dei viola, come riferisce Sky, chiedendo nuovamente informazioni, alla nuova proprietà, sul difensore serbo.

Pochi giorni fa lo stesso Milenkovic aveva ricevuto attestati di stima da parte della dirigenza e dello staff tecnico guidato da Vincenzo Montella.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 11-07-2019 14:54