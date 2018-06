Stefano Sturaro non piace solo in Italia, in particolare al Genoa, che vorrebbe riportarlo a vestire la maglia rossoblu, ma anche in Inghilterra.

Il Leicester City sarebbe infatti interessato al centrocampista bianconero e avrebbe già offerto 13 milioni di euro per il suo cartellino.

La dirigenza della Juventus ha però rilanciato e vuole almeno 20 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 10:55