Sirene spagnole per Callejon

L'addio di Maurizio Sarri e l'approdo di Carlo Ancelotti potrebbero convincere José Callejon a lasciare Napoli dopo cinque anni. Il tecnico ex Bayern sembra voler puntare su Simone Verdi che costerebbe più o meno quanto De Laurentiis incasserebbe dalla cessione dallo spagnolo.

Nelle ultime ore l'Atletico Madrid avrebbe sondato il terreno con la società partenopea per acquistare Callejon, da tempo nel mirino dei colchoneros. Tre anni fa il Napoli intervenne con un comunicato ufficiale per smentire la notizia arrivata dalla Spagna secondo cui Callejon aveva già concordato il trasferimento alla corte di Simeone.

In questa stagione l'esterno spagnolo ha disputato cinquanta partite segnando dodici reti e mettendo a segno diciassette assist. La scadenza el contratto è fissata per il 2020 ma l'Atletico potrebbe pagare la clausola di venti milioni di euro e ingaggiare Callejon già quest'estate.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 11:10