Sirigu, il Torino gela il Napoli: rinnova

Niente Napoli per Salvatore Sirigu. Il Torino nonostante il pressing dei campani chiude le porte al club azzurro e si prepara a blindare il suo portiere. Secondo quanto riporta Tuttosport, sono state intavolate le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2019. Cairo e Petrachi ragionano su due opzioni: prolungamento fino al 2020, con sensibile aumento dell’ingaggio fino a 2 milioni di euro netti; oppure prolungamento fino al 2021, ma con un ingaggio inferiore.

"Non ho avuto nessun contatto né ho ricevuto offerte dal Napoli o dall’agente di Sirigu. Non lo vogliamo vendere, Mazzarri ha posto il veto sulla cessione", le parole di Petrachi a Radio Crc che sembrano chiudere definitivamente la questione.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 09:15