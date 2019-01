Sissy Trovato non ce l'ha fatta, la sua morte è un mistero

Il calcio a 5 italiano è in lutto per la scomparsa a 29 anni di Maria Teresa Trovato Mazza, una delle pioniere del futsal femminile in Italia. Originaria della Calabria, e soprannominata da tutti Sissy, Maria Teresa è spirata nella sua terra, presso la casa dei genitori a Taurianova, in provincia di Reggio, dopo che l’aggravarsi delle sue ormai irreversibili condizioni aveva convinto i medici a farle lasciare l’ospedale di Polistena.

La breve vita di Sissy va divisa in due parti. Prima lo storico scudetto con la Pro Reggina nel 2011-2012, nel primo campionato di calcio a 5 femminile giocato in Italia, poi il trasferimento in Veneto, dove la ragazza andò incontro a un destino beffardo e misterioso. Il 1° novembre 2016 fu infatti trovata ferita da un colpo di pistola esploso all’interno dell’ascensore dell’Ospedale Civile di Venezia, dove si trovava in servizio lavorativo esterno, svolgendo il lavoro di agente di Polizia Penitenziaria di sede all’istituto di reclusione femminile della Giudecca di Venezia.

Un fatto mai chiarito, rimasto a lungo sulle prime pagine della cronaca dei quotidiani italiani e approdato anche in tv, in trasmissioni come “Chi l’ha visto?” e “Quarto Grado”. Quel giorno Sissy arrivò all’ospedale di Venezia per controllare una detenuta che aveva partorito, poi il drammatico ritrovamento. La famiglia ha sempre smentito seccamente l’ipotesi che la ragazza abbia tentato di togliersi la vita, come era stato supposto in un primo tempo (sull’arma non furono ritrovate le sue impronte digitali), così le indagini successive si sono indirizzate verso il tentato omicidio.

Il tutto mentre Sissy ha continuato a lottare con la propria tempra. La battaglia però si è fatta presto in salita fino al sopraggiungere di una grave infezione che ha complicato un quadro clinico già gravissimo e fatto smettere per sempre di battere il cuore della giovane.

SPORTAL.IT | 14-01-2019 09:40