Situazione infortunati: sollievo in casa Juventus

Sospiro di sollievo in casa Juventus dopo i problemi fisici riscontrati da diversi giocatori schierati da Maurizio Sarri nel corso della trasferta di Lecce.

Bentancur e Higuain hanno infatti effettuato accertamenti al J Medical dopo aver ricevuto una botta rispettivamente al costato e alla testa e i loro esami hanno dato esito negativo.

Qualche ora in più di attesa, invece, per Miralem Pjanic: il bosniaco andrà ancora valutato con maggiore calma per le conseguenze del suo problema muscolare all'adduttore e per ora l'unica certezza è che non sarà in campo contro il Genoa. Per il resto saranno da valutare in maniera più ampia le sue possibilità di recupero.

SPORTAL.IT | 27-10-2019 10:11