Siviglia, Monchi ha scelto Lopetegui

Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del Siviglia. Ufficiale l'ingaggio del 53enne tecnico di Asteasu, che ha firmato un contratto triennale con gli andalusi, fino al 2022. Lopetegui, che sarà presentato domani, ha debuttato come tecnico nella stagione 2003-04 sulla panchina del Rayo Vallecano in serie B, poi nel 2006 l'approdo al Real Madrid, prima come coordinatore degli osservatori e poi come tecnico della seconda squadra. Nel 2010 inizia il suo percorso in Federazione, guidando under 19 (con cui vince l'Europeo nel 2012) e under 20, poi la promozione al timone dell'under 21 con cui conquista un altro titolo continentale.

Allenatore del Porto per una stagione e mezza, nel 2016 diventa ct della Spagna che porta al Mondiale russo senza perdere nemmeno una partita. Poco prima del Mondiale arriva la chiamata del Real Madrid, dove però viene esonerato dopo dieci giornate. Ora la chance per rilanciarsi alla guida del Siviglia.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 12:13