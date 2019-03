Siviglia out a sopresa. L'Arsenal ribalta il Rennes

Le gare delle 18.55 non riservano nessun ribaltamento del pronostico dal punto di vista del passaggio del turno, ma i risultati sono tutt’altro che banali.

Se il Chelsea regola a Kiev la Dinamo con un netto 5-0 con la tripletta di Giroud, che diventa il capocannoniere della competizione.

Serve un gol al 93esimo al Valencia per procedere nel suo cammino europeo. Dopo il 2-1 del Mestalla gli spagnoli vanno sotto in casa del Krasnodar con il gol di Suleymanov. A salvare la squadra di Marcelino ci pensa Goncalo Guedes.

Più sorprendenti i responsi delle gare delle 21 che decretano l’uscita di scena del Siviglia che dopo il 2-2 dei 90 minuti, stesso risultato dell’andata, passa in vantaggio ai supplementari con Vazquez, ma viene rimontato dai gol di van Buren e Traorè.

L’Arsenal ribalta il 3-1 subito in casa del Rennes e all’Emirates vince 3-0 con la doppietta di Aubameyang e il gol di Mitland-Niles.

Ai supplementari passa il Benfica che riesce nei 90 minuti a vincere per 1-0 per poi andare a segno altre due volte nell’extra-time.

Il Villarreal vince anche in casa, dopo il successo in Russia contro lo Zenit San Pietroburgo, per 2-1 con i gol Moreno e dell’ex Milan Carlos Bacca. Ivanovic al 91esimo sigla la rete della bandiera.

SPORTAL.IT | 15-03-2019 00:10