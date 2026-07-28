Ufficiale, il torneo a sei di Riad torna a ottobre subito dopo il Masters 1000 di Shanghai: Jannik ha vinto le precedenti due edizioni, in campo pure Fritz e De Minaur.

È il torneo più remunerativo del tennis mondiale e il paradosso è che non fa neppure parte del circuito ATP. A ottobre, dal 21 al 24 per la precisione, torna l’appuntamento col Six Kings Slam, l’esibizione più attesa, affascinante e un po’ anche pacchiana del tennis internazionale. Il meglio dei tennisti in circolazione in campo a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, per una tre giorni di grandi partite e di spettacolo assicurato. Basta elencare i nomi dei partecipanti alla prossima edizione, ufficializzati sui social dagli organizzatori: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Sascha Zverev, Taylor Fritz e Alex de Minaur.

Six Kings Slam, parata di campioni a Riad

Sei giocatori da top ten, ma soprattutto sei campioni che hanno vinto, o sfiorato nel caso di Fritz e del “debuttante” De Minaur, il successo in un major. La formula è quella consolidata, già proposta negli anni scorsi: i due giocatori con più Slam all’attivo (Djokovic e Alcaraz) accedono direttamente in semifinale, gli altri quattro – Sinner, Zverev, Fritz e De Minaur – disputano un turno preliminare. Il primo turno si gioca mercoledì 21 ottobre, le semifinali giovedì 22. Niente partite venerdì 23: essendo un’esibizione, c’è l’obbligo di osservare un giorno di stop per dar modo ai giocatori di rifiatare. Le finali, invece, si disputano sabato 24. Anche quella per il terzo posto.

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Sinner insegue il terzo trionfo in Arabia Saudita

Nell’albo d’oro del torneo figura soltanto il nome di Jannik Sinner. Il rosso di San Candido, infatti, si è aggiudicato sia l’edizione del 2024 sia quella del 2025 superando in finale Carlos Alcaraz. Il campione azzurro ci riproverà anche quest’anno, anche se il mini torneo – essendo “estraneo” all’ATP – non metterà in palio punti utili per la classifica. Torneo che sarà trasmesso in streaming (come per il 2025) dalla piattaforma Netflix, a uso e consumo dei suoi abbonati. Chissà se stavolta gli organizzatori avranno trovato il modo di rendere più visibili palline e linee del campo: negli anni scorsi si sono dovuti beccare parecchie critiche a riguardo.

Il montepremi folle del Six Kings Slam 2026

Se la formula e i partecipanti di spicco – Sinner, Alcaraz e Djokovic – sono sempre gli stessi, non ha subito variazioni neanche il prize money da capogiro che rende di gran lunga il Six Kings Slam l’appuntamento più amato dai tennisti. Il meccanismo di partecipazione, infatti, prevede l’elargizione di un assegno da un milione e mezzo di dollari per ciascuno dei sei partecipanti. Il vincitore, poi, non porterà a casa punti per il ranking ma in compenso metterà in tasca la bellezza di sei milioni di dollari. Un jackpot che negli anni scorsi è andato in due circostanze a Jannik Sinner, che l’ha devoluto interamente nelle casse della sua Fondazione benefica.