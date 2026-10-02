Svelato il tabellone del Six Kings Slam, dove ancora una volta Sinner sarà obbligato a disputare un incontro in più rispetto a Djokovic e Alcaraz se vorrà aggiudicarsi il folle montepremi

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Per il terzo anno consecutivo Riad si prepara a ricevere i migliori giocatori del circuito maschile in occasione del Six Kings Slam. In vista dell’inizio del torneo d’esibizione che si disputerà in Arabia Saudita dal 21 al 24 ottobre nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone, che vede Novak Djokovic e Carlos Alcaraz esonerati dal primo incontro che dovranno invece disputare Alexander Zverev e il vincitore delle prime due edizioni Jannik Sinner.

Il tabellone del Six Kings Slam, Sinner svantaggiato ancora una volta

A meno di venti giorni all’inizio del Six Kings Slam è stato svelato il tabellone del prestigioso torneo d’esibizione che si terrà tra il 21 e il 24 ottobre a Riad in Arabia Saudita. Come nella passata edizione Djokovic e Alcaraz sono stati esonerati dal primo incontro ed esordiranno direttamente in semifinale essendo i giocatori con più titoli slam conquistati tra quelli presenti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un piccolo vantaggio per Novak e Carlos rispetto agli altri quattro giocatori che invece si dovranno affrontare nel primo turno. Tra questi sono presenti anche il nostro Sinner, che debutterà contro Alex de Minaur (contro cui ha sempre vinto nei 13 precedenti tra i due giocatori), e Zverev, che invece affronterà Taylor Fritz. Successivamente il vincitore della sfida tra Jannik e l’australiano se la dovrà vedere contro Djokovic, mentre chi avrà la meglio tra Sascha e lo statunitense sarà il primo avversario di Alcaraz nel torneo.

Il montepremi folle del Six Kings Slam

Per quanto non si tratti di un evento ufficiale, Sinner avrà buone motivazioni per andare a caccia del terzo successo consecutivo in quel di Riad. Il Six Kings Slam è infatti uno degli eventi più ricchi nel mondo del tennis, con un assegno garantito da 1.5 milioni di dollari garantito a tutti i giocatori per la loro presenza. Una cifra già altissima di per sé, ma che potrebbe lievitare in caso di vittoria del torneo, che garantirebbe un ulteriore guadagno di 4.5 milioni di dollari, per la folle cifra totale di 6 milioni di dollari.

I dubbi sul Six Kings Slam

Purtroppo però attorno al Six Kings Slam permangono ancora dei dubbi, uno dei quali riguarda l’effettiva possibilità di disputare il torneo. La complessa situazione che sta vivendo il medio oriente per via del conflitto bellico tra Israele, Stati Uniti e Iran infatti andrà monitorata giorno dopo giorno, col rischio che una nuova escalation possa comportare l’annullamento della terza edizione del torneo. Un’altra piccola incognita riguarda le condizioni di Sinner, assente dai campi di gioco da quasi tre mesi. Al momento non ci sono motivi per temere una sua rinuncia, ma in caso di forfait anche dal Masters 1000 di Shanghai questo diventerebbe senza dubbio un rischio.