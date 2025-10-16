Six Kings Slam, Alcaraz travolge Fritz e vola in finale: Carlos lancia un'altra stoccata a Sinner

Quasi un allenamento per Carlos contro l'americano, spazzato via senza problemi in due set: poi al termine del match le parole sull'ultimo atto del Roland Garros.

La semifinale di un torneo che mette in palio un premio al vincitore di sei milioni di dollari trasformata in allenamento. Carlos Alcaraz sta bene, eccome. Al Six Kings Slam lo spagnolo ha ritrovato energia e vigore dopo aver saltato – e forse, visto come è andata agli altri, ha avuto ragione lui – il Masters 1000 di Shanghai per le conseguenze del problema accusato a Tokyo. A Riad, nella sua sfida d’esordio al mini torneo di esibizione organizzato dagli sceicchi sauditi, lo spagnolo ha battuto con disarmante facilità Taylor Fritz, staccando il visto per la finalissima di sabato. Qualcuno si aspettava davvero che potesse perdere?

Six Kings Slam, Alcaraz travolgente contro Fritz

Seconda finale consecutiva al Six Kings Slam per Carlitos, che l’anno scorso si inchinò a Jannik Sinner. Se nel 2024 aveva avuto ragione nientemeno che di Rafa Nadal, stavolta ha piegato il coriaceo americano, che oltre a sparacchiare al servizio – come suo solito – non ha offerto una grossa resistenza. Sparacchiate, per giunta, che non hanno impedito allo spagnolo di strappargli la battuta in più circostanze. Alcaraz, in ogni caso, ha pensato anche a deliziare la platea con alcuni colpi capaci di scatenare entusiasmo in tribuna. Un mattatore, in campo e anche al termine della partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carlitos scatenato: ora la finalissima da sei milioni

Match che Alcaraz ha tenuto sempre in pugno, sin dai primi scambi. Dopo aver strappato il servizio all’americano nella fase centrale del set, Carlitos ha gestito la situazione fino alla conquista del parziale sul 6-4. Nel secondo Fritz si è preso qualche rischio in più, che non ha pagato. Dopo aver ceduto la battuta nel quinto gioco (anche a causa di uno dei tanti doppi falli di cui si è reso protagonista), lo statunitense ha praticamente mollato, anche se sul 5-2 a favore di Alcaraz ha goduto di una palla-break, senza tuttavia riuscire a sfruttare l’occasione. Poco male, tornerà comunque in campo sabato per la finalina per il terzo posto.

Alcaraz punge Sinner: “Che momento la finale di Parigi”

Raggiante Alcaraz al termine del match: “Mi sono divertito, ho giocato grandi colpi, uno dei maggiori obiettivi oggi era cercare di divertire e intrattenere il pubblico, rendere felice la gente che è venuta a vederci: da quel che sento hanno apprezzato. Il segreto dei miei vincenti? Quando arriva la palla penso a colpirla il più velocemente possibile, mi alleno certo ma c’è anche del talento”. Quindi la stilettata a Sinner: “La finale di Parigi è stata davvero un grande momento per me, ma anche Montecarlo. È lì che, dopo la sconfitta di Miami, sono tornato davvero al top. Chi vorrei in finale tra Sinner o Djokovic? In ogni caso dovrò dare il meglio. La guarderò sicuramente e cercherò di divertirmi, ma lascio scegliere al pubblico”.