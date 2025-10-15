Six Kings Slam, cosa c'entra Tsitsipas con Alcaraz e Sinner? Il greco è un caso: perché è stato invitato a Riad

La presenza del greco, numero 24 del ranking e in crisi da tempo, stride con quella dei più forti del circuito. A Riad si presenta pure in condizioni fisiche precarie

C’è un nome che stona tra i tennisti che partecipano al Six Kings Slam. È quello di Stefanos Tsitsipas, numero 24 del ranking e reduce probabilmente dalla sua peggior annata. Il greco è un caso: in tanti si chiedono cos’abbia a che fare con Alcaraz e Sinner, con Zverev e Fritz e pure col mito Djokovic.

Six Kings Slam, cosa c’entra Tsitsipas?

Basta leggere la classifica Atp per rendersi conto che la sua presenza a Riad, in Arabia Saudita, stride con quella degli altri colleghi. Da Alcaraz a Djokovic troviamo i primi cinque tennisti del ranking, poi c’è Tsitsipas. Che occupa la 24esima posizione. E sul campo ha offerto prestazioni neppure lontanamente paragonabili a quelle dei suoi rivali.

Al di là di come andrà la sua avventura, l’ellenico ha già vinto al Superenalotto: la sola partecipazione all’esclusivissimo Six Kings Slam gli consentirà di intascare un premio di quasi un milione e mezzo di euro. Che, sottolinea il quotidiano spagnolo As, lieviterebbe in modo significativo se andasse avanti nel torneo-esibizione. Il debutto è previsto stasera (martedì 15 ottobre, non prima delle 20:00) contro Sinner.

Tsitsipas con Alcaraz e Sinner: perché è stato invitato

Gli organizzatori hanno deciso di invitare Tsitsipas in seguito all’infortunio di Draper, che figurava tra i magici sei. Il britannico, amico di Sinner finito al centro del gossip per aver flirtato su un’app con l’ex compagna del difensore inglese Kyle Walker, ha chiuso anzitempo la stagione per un problema al braccio sinistro.

Perché, quindi, la scelta di puntare su un tennista in crisi anziché pescare nella top 10? C’è un altro dettaglio che ha fatto storcere il naso a tanti: il 27enne si è presentato in Arabia Saudita in condizioni fisiche assolutamente precarie. È infatti fermo da un mese per una noia alla schiena che lo accompagna da tempo.

I numeri del greco: 2025 flop

Tsitsipas si è visto in campo l’ultima volta a metà settembre per difendere i colori del suo Paese in Coppa Davis, poi più nulla. In precedenza il flop allo US Open, dove è stato sbattuto fuori al secondo turno dal tedesco Altmaier.

A eccezione del successo all’ATP 500 di Dubai, ben pochi acuti: nel 2025 il ruolino di marcia è di 22 vittorie e 18 sconfitte. Sulla base di questi numeri, Stefanos merita la chance di giocare il Six Kings Slam con i più grandi del pianeta?