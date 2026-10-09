Six Kings Slam a rischio, l’attacco all’aeroporto di Riad è preoccupante: la decisione di Alcaraz, Djokovic e Zverev

Il mondo del tennis si interroga sulla possibilità di giocare il Six Kings Slam dopo l’attacco missilistico che ha colpito l’aeroporto King Khalid in Arabia Saudita causando la morte di tre persone

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La grande instabilità nella regione mediorientale è da tempo fonte di preoccupazione per il mondo dello sport. La guerra in Iran, sin dall’inizio, m ha provato una serie di conseguenze anche per i paesi circostanti e per il mondo dello sport. E ora a rischio c’è anche il ricchissimo Six Kings Slam dopo che un attacco missilistico che ha colpito l’aeroporto King Khalid in Arabia Saudita causando la morte di tre persone.

Riad sotto attacco: missili sull’aeroporto

Una giornata di paura e di morte in Arabia Saudita. Tre persone sono rimaste uccise in una serie di attacchi contro l’aeroporto interazione King Khalid di Riad ad opera dei ribelli Houthi dello Yemen. Le autorità dell’aviazione civile saudita hanno rivelato che ci sono stati due attacchi missilistici contro l’aeroporto della capitale provocando la morte di tre cittadini (uno di loro era un pilota). Gli attacchi hanno provocato una risposta immediata da parte delle autorità saudite che hanno subito deciso di mettere in atto le misure di sicurezze, il funzionamento dell’aeroporto ha subito delle gravi conseguenze con aerei in ritardo o cancellati.

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Six Kings Slam a rischio

La situazione di instabilità potrebbe avere delle conseguenze riguardanti anche gli eventi sportivi in programma a cominciare dal Six Kings Slam. Il ricchissimo torneo di esibizione vinto due volte da Jannik Sinner (che quest’anno ha dovuto rinunciare a causa del problema al ginocchio) sta diventando un appuntamento irrinunciabile per i tennisti ma la prospettiva di dover giocare in una regione così a rischio potrebbe far saltare i piani. Il torneo dovrebbe andare in scena, secondo programma, a partire con i primi match a partire da mercoledì 21 ottobre per concludersi sabato 24 con le finali per il terzo e per il primo posto.

La decisione di Alcaraz, Zverev e Djokovic

L’organizzazione del Six Kings Slam non ha ancora emesso nessun comunicato ufficiale in merito a quello che è successo o preso decisioni sul torneo. In questo momento è difficile pensare che si possa andare verso una cancellazione dell’evento, anche se resta una possibilità da considerare. Toccherà anche ai giocatori esprimersi sul merito, di certo gli attacchi all’aeroporto generano grande preoccupazione e neanche il clamoroso montepremi messo a disposizione potrebbe valere un rischio così importante. A decidere saranno i principali protagonisti, a cominciare dai tre più attesi: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Novak Djokovic.