Il torneo di Riad slitta a fine dicembre e stravolge la preparazione per gli Australian Open. Sinner non ci sarà, mentre Borg rilancia Alcaraz dopo il ko Shanghai

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Il Six Kings Slam cambia i piani dei big del tennis e rischia di complicare la preparazione alla nuova stagione. Il torneo-esibizione di Riad, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, è stato rinviato a fine dicembre: si giocherà dal 27 al 30, proprio nel periodo in cui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic e gli altri protagonisti dovrebbero concentrarsi sulla preparazione in vista degli Australian Open. Una decisione che stravolge i programmi per le feste.

Perché il Six Kings Slam è stato rinviato: il caso Riad e la partita di Ronaldo

Il Six Kings Slam non si giocherà più a ottobre. Gli organizzatori hanno infatti annunciato lo spostamento della manifestazione al periodo compreso tra il 27 e il 30 dicembre. Il rinvio arriva in un momento di forte tensione in Arabia Saudita, dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti che hanno colpito anche l’aeroporto di Riad.

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Natale rovinato per Alcaraz, Djokovic e gli altri: cambia la preparazione

Il problema per Alcaraz, Djokovic, Zverev, Learner Tien, Taylor Fritz e Alex De Miñaur non è soltanto la data sul calendario. Il Six Kings Slam, nato come appuntamento-esibizione capace di attirare le maggiori stelle del tennis grazie a un montepremi eccezionale, si sposta nel cuore della pausa invernale. Il torneo era stato programmato a ottobre, quando la stagione ufficiale è ancora in corso, mentre dal 27 al 30 dicembre i giocatori dovrebbero essere impegnati nella preparazione atletica e tecnica in vista del nuovo anno.

Per chi punta agli Australian Open, primo Slam della stagione, ogni giorno di lavoro può fare la differenza: anticipare o interrompere il percorso di avvicinamento al torneo di Melbourne significa rivedere carichi, recupero e programmazione. Anche le feste rischiano di essere condizionate da un viaggio in Arabia Saudita e da nuove partite in un periodo tradizionalmente dedicato alla famiglia e agli allenamenti.

Per Sinner non cambia nulla: l’infortunio lo aveva già fermato

La situazione di Sinner è differente rispetto a quella dei suoi principali rivali. L’azzurro era già fuori dal Six Kings Slam a causa dell’infortunio al ginocchio che lo costringerà a tornare in campo solo nel 2027. Per Jannik, sostituito daTien, lo spostamento a fine dicembre non cambia i programmi legati al torneo saudita. E mentre Alcaraz e Djokovic – se confermeranno la loro presenza – dovranno fare i conti con un impegno inatteso nel periodo natalizio, il campione di San Candido potrà concentrarsi sul recupero senza aggiungere una nuova tappa al proprio calendario.

Borg rincuora Alcaraz dopo il flop di Shanghai

Alcaraz è reduce da una battuta d’arresto che ha lasciato qualche interrogativo sulle condizioni dell’ex numero uno della classifica ATP. La sconfitta contro il belga Zizou Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai ha frenato la sua ripartenza dopo una serie di segnali incoraggianti. Lo spagnolo, infatti, aveva raggiunto i quarti agli US Open dopo quattro mesi e mezzo lontano dai campi, ben figurato in Laver Cup e conquistato il titolo a Tokyo.

A Shanghai, invece, ha faticato a trovare continuità, lamentandosi delle palline, giudicate lente e pesanti, e delle condizioni del campo. A sua difesa si è schierato Bjorn Borg: “Alcaraz è uno dei migliori o forse il migliore e sono convinto che tornerà a essere numero uno”, ha dichiarato la leggenda svedese al Mini Open Tennis di Ibiza. Borg guarda già al 2027 e pronostica altri Slam per lo spagnolo. Prima, però, Alcaraz vuole chiudere al meglio la stagione, con il torneo indoor di Parigi, le ATP Finals di Torino e la Final 8 di Coppa Davis a Bologna.