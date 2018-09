Skeet donne, è azzurro tenebra

Gli Stati Uniti dominano la finale di Skeet Femminile del Mondiale coreano. A vincere è stata Catlin Connor, che nell’ultima pedana ha superato la monumentale Kimberly Rhode, entrambe qualificate per Tokio 2020. Terza Amber English. Un biglietto per l’Olimpiade giapponese l’hanno strappato anche la slovacca Danka Bartekoca e la russa Natalia Vinogradova, classificatesi al quarto e quinto posto.

Male le azzurre, rimaste tutte fuori dalla finale. Ad andare più vicine all’obiettivo sono state Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR) e Diana Bacosa (Esercito) di Cetona (SI) che si sono fermate in nona ed undicesima posizione con l’identico punteggio di 116/125. Quattordicesima con 115 Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD).

Con il totale di 347/375 le nostre si sono messe al collo la medaglia d’argento a squadre alle spalle delle imprendibili statunitensi, d’oro con il nuovo record del mondo di 355.

Decisamente deluso e molto critico il direttore tecnico Andrea Benelli "E’ andata veramente male. Purtroppo non è solo questa gara che non abbiamo fatto bene. E’ tutto l’anno che stentiamo e non riusciamo a trovare una condizione giusta e questo ci fa capire che dobbiamo lavorare meglio e che dobbiamo cambiare qualcosa per il prossimo anno. Dobbiamo curare meglio la preparazione perché dobbiamo e possiamo rendere molto di più".

SPORTAL.IT | 11-09-2018 12:45