Skriniar: "Che bello tornare in Champions"

Milan Skriniar sul sito ufficiale dei nerazzurri scalpita in vista del ritorno in Champions dell'Inter: "L'Inter per me significa tanto. Da bambino volevo giocare un una grande squadra e questi colori mi hanno restituito il desiderio, amplificato per mille. Sono in un top-team ed essere tornati in Champions League è bellissimo. Sono andato via di casa a 12 anni e da piccolo ho iniziato attaccante. -. Il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, quello interista. La prima partita di calcio che ho visto è stato un mach della nazionale: sono andato con i miei familiari, Slovacchia Rep. Eca, se non ricordo male. Quello che ricordo bene, però, era l'atmosfera: il calcio dei grandi lì a pochi passi, una cosa incredibile, difficile da dire. Il primo regalo di Natale che ho ricevuto sono state delle scarpe da calcio. Avrò avuto 5-6 anni ed è un momento che mi porto dentro".

"San Siro ti lascia senza fiato, sul serio. Quando sono arrivato qui per la prima volta da avversario non ho resistito: foto, selfie e quella sensazione di essere in uno stadio fantastico".

SPORTAL.IT | 26-08-2018 13:10