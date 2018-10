Skriniar dribbla il mercato

Intervistato dai giornali presenti al ritiro della Slovacchia, Milan Skriniar ha commentato le tante voci di mercato che lo riguardano, tra cui la più recente, quella relativa al Bayern Monaco: "Ho appena letto, ma non penso a queste cose. Ci sono stati dei rumors in estate, ma alla fine non è successo nulla e non penso che stia succedendo ora".

"Sono concentrato sull'Inter – assicura il difensore -, abbiamo tante partite da giocare. Subito dopo la nazionale ci aspettano gare importanti come il derby contro il Milan, ci dovremo preparare molto bene".

In chiusura, un commento sul campionato italiano: "La Juventus domina ma possiamo giocarcela anche contro di loro, ne sono certo. Siamo riusciti ad ottenere una buona striscia vincente, siamo dove volevamo essere dall'inizio della stagione e cercheremo di continuare. Vogliamo proseguire con questa serie di risultati il più a lungo possibile".

Proprio in queste settimane Skriniar sta discutendo il rinnovo di contratto con l'Inter. L'entourage del giocatore avrebbe chiesto un ingaggio di tre milioni di euro l'anno, in linea con le offerte arrivate in estate, mentre i nerazzurri non vorrebbero oltrepassare la soglia dei 2.5.

