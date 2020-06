Skriniar e le difficoltà all'arrivo di Conte

Milan Skriniar è uno dei simboli del nuovo corso dell'Inter, ma il suo impatto con i metodi del nuovo allenatore Antonio Conte non è stato facile. Lo ha rivelato lui stesso nel corso di un'intervista concessa alla Lega di Serie A.

"Dal suo arrivo tante cose sono cambiate. Per esempio io avevo sempre giocato con una difesa a quattro e non ero abituato a un altro sistema. Sin dal primo giorno ci sono state tante novità, ma lui ci ha spiegato come fare. Lavoriamo sodo per migliorare in ogni aspetto e continueremo a farlo. Al ritorno in campo ci ricompatteremo, come squadra supereremo questo periodo così delicato per tutti", ha dichiarato il centrale slovacco.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 22:41