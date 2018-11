Skriniar: "Non penso di lasciare l'Inter"

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato dei nerazzurri in un'intervista a Dazn: "Come ho detto prima non penso a queste cifre di cui si parla. Penso al mio lavoro e a farlo come meglio crede. Oggi non penso a lasciare l'Inter. Per la Juve? Nemmeno. Non li ho mai battuti ma spero di farlo quest'anno. Questi gol segnati spesso negli ultimi 15' fanno capire che siamo una squadra forte e che ci crediamo fino alla fine. L'obiettivo è sempre stare più vicino possibile alle zone alte e poi vedremo".

I compagni di squadra:"Handanovic? Professionalità. Brozovic? Divertimento, per gli scherzi che fa. Icardi? Personalità, bomber. Spalletti? Il boss che comanda. Non so se basta una parola".

SPORTAL.IT | 09-11-2018 10:40