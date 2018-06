Skriniar: 'Orgoglioso che l'Inter mi tenga'

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar, intervenuto al sito della federcalcio slovacca, ha parlato del suo futuro: "Il Manchester United? Ho sentito e mi rende orgoglioso, ma sono ancora più contento che l'Inter abbia deciso di rifiutare e che del fatto che mi tenga così tanto in considerazione".

Poi Skriniar rivela i problemi alla vista avuti in passato: "Facevo fatica a mettere le lenti a contatto e per questo motivo non le usavo, così ho pensato all'operazione. Ovviamente in campo non ho mai avuto problemi, riconoscevo le maglie perché la mia vista non era poi così danneggiata al punto di non riuscire a distinguere, ma adesso non vedo l'ora di poter notare la differenza sul campo".

SPORTAL.IT | 21-06-2018 12:35