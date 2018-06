Sky evidenzia: "Raddoppiate le esclusive"

La Serie A sarà su Sky anche per il triennio 2018/2021 e l’amministratore delegato di Sky Italia Andrea Zappia non nasconde la propria soddisfazione.

“Siamo fieri di poter continuare a garantire ai nostri clienti il meglio del calcio di Serie A, con un’offerta mai così esclusiva, un prodotto di qualità editoriale e di spettacolarità tecnologica” dice.

Per ogni giornata su Sky saranno trasmesse 7 partite su 10, il 70% dell’intero torneo. In diretta esclusiva due anticipi del sabato (ore 15 e ore 18), due match della domenica pomeriggio alle 15, quello delle 18, oltre al posticipo della domenica sera alle 20.30 e la novità del Monday Night lunedì alle 20.30. Acquisiti i diritti per la trasmissione in diretta esclusiva di 266 partite a stagione per le edizioni 2018/19, 2019/20 e 2020/21 del campionato di calcio italiano.

“Le partite in esclusiva saranno quindi più del doppio rispetto alle precedenti stagioni e includeranno 16 dei 20 top match” evidenziano dall’emittente.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 22:50