La Fiorentina di Beppe Iachini prende forma. Dopo il cambio tecnico, cambiano anche gli obiettivi di mercato: secondo Sky la società viola ha messo nel mirino il centrocampista del Sassuolo Alfred Duncan.

Il ghanese classe 1993, non impiegato con regolarità da De Zerbi e già allenato da Iachini in passato, è un'opzione per i gigliati che puntano a rinforzare anche il reparto di mezzo nella sessione invernale.

SPORTAL.IT | 28-12-2019 14:00