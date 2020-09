Sky Sport: arriva Sandro Piccinini, novità per Masolin e Billò

Novità in casa di Sky Sport in vista della prossima stagione. Entra in squadra Sandro Piccinini: l’ex Mediaset sarà ospite fisso del “Club” di Fabio Caressa la domenica sera.

Ci sarà un nuovo programma di approfondimento calcistico, ma non solo: “23”. Un appuntamento quotidiano, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 24 (solo il lunedì e il venerdì nelle settimane di coppa), con la conduzione alternata di Marco Cattaneo e Federica Masolin, che manterrà anche il suo ruolo di conduttrice degli studi di Formula 1.

Anna Billò condurrà i pre e post partita della UEFA Champions League al posto di Ilaria D’Amico.

