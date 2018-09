SkyGo in tilt, l'azienda si scusa

SkyGo va in tilt e l'azienda si scusa con le vittime del disservizio. I problemi, con la nuova app, si sono verificati in occasione delle gare di Champions League di Juve e Roma. Il popolo del web, che a inizio campionato aveva messo nel mirino Dazn, non ha perdonato.

"Sky si scusa con i clienti che hanno avuto disservizi su Sky Go e Now Tv. Ieri sera durante le partite di Champions League alcuni nostri clienti hanno riscontrato problemi con i servizi in streaming, Sky Go e Now Tv, su device mobili e desktop. Ci scusiamo sinceramente per questo disservizio. Ci siamo immediatamente attivati per cercare di risolvere il problema con la massima rapidità ma purtroppo non siamo riusciti a rispristinare per tutte le persone coinvolte una visione regolare nel corso delle partite.

Le piattaforme SkyTv via satellite, digitale terreste e via fibra non sono state impattate dal problema. Stiamo individuando tutti i clienti che hanno subito questo disagio e ci scuseremo individualmente con ognuno di loro" il messaggio di Sky sui social.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 16:05